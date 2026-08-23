سردار کارگر: رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم باید در اولویت دولت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دولت، نماد وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجلیگاه خدمت صادقانه و بیمنت به مردم و یادآور ایمان، اخلاص و ایثار شهدای گرانقدری همچون رجایی و باهنر است که با نثار جان خود، نامشان در دفتر جانفشانیهای غیور مردان ایران زمین ثبت و ماندگار شده است.
در شرایطی که جغرافیای خاورمیانه متاثر از رخدادها و حوادث ناشی از جنایات تروریستی آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث و غاصب صهیونیستی است و دشمنان با طراحی نقشههایی پیچیده و با استفاده از ظرفیتهای رسانهای و تبلیغاتی در صدد ایجاد شکافی عمیق بین نظام و ملت بوده و سعی در القای ناامیدی، ایجاد تفرقه بین امت اسلامی و زیر سؤال بردن پیشرفتهای چشمگیر ایران عزیز در عرصههای مختلف دارند، اهتمام به اهتزاز شکوهمند پرچم استقلال، عزت و مقاومت ملی و اتکا به ظرفیتها و فرصتهای بومی و درونی در دوران تحریم همه جانبه از ضرورتهای فرا روی دولت و مجموعههای نظام اسلامی به شمار میرود.
تردیدی نیست تلاش برای تقویت همدلی و همزبانی، رفع محرومیتها و مقابله جدی و تمام عیار با مظاهر فساد، بی بندو باری و تبعیض، توسعه عدالت، ترویج اخلاق و معنویت، نگاه فراجناحی به مسائل کلان کشور، تعمیق تعامل سازنده بین قوای سه گانه و ظرفیتسازی برای تداوم حرکت فعال ملی در راستای چشمانداز و اهداف راهبردی نظام از اولویتها و الزاماتی است که نقش آفرینی و پیشتازی مجدانه و جهادی دولت را میطلبد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و تبریک این هفته به رئیس جمهور محترم و مجموعه خدوم هیئت دولت، مدیران و آحاد کارکنان خدمتگزار و صادق و قدردانی از تلاشهای ارزنده دولت در شرایط سخت جنگ تحمیلی و تحریمی، یادآور میشوم ملت غیور ایران در برهه های سخت با لبیک به امامین انقلاب اسلامی(ره) از آزمونها سربلند بیرون آمده و در حمایت از نظام و دولتها همواره اتحاد و یکپارچگی خود را به معرض نمایش گذاشتهاند و از این رو شایسته است با تبعیت از رهنمودها و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای(مدظله العالی)، رسیدگی به مشکلات مردم به ویژه در حوزه معیشتی و اقتصادی، بیش از پیش و پرشتاب تر از گذشته در اولویت کار دولت خدمتگزار قرار گیرد.
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