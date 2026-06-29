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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

نام و آثار سیمین‌دخت وحیدی در حافظه تاریخی ایران ماندگار است

نام و آثار سیمین‌دخت وحیدی در حافظه تاریخی ایران ماندگار است

پیام سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پی درگذشت سیمین‌دخت وحیدی، شاعر و پیشکسوت ادبیات دفاع مقدس، در آیین بزرگداشت این شاعر قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پی درگذشت سیمیندخت وحیدی، شاعر و پیشکسوت ادبیات دفاع مقدس، در آیین بزرگداشت این شاعر قرائت شد.

در این پیام آمده است: «با درود و صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل محمد (ص)، خبر درگذشت مرحومه سیمیندخت وحیدی، شاعر و پیشکسوت عرصه ادبیات دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم خاطر شد. مجموعه اشعار انقلابی و حماسی ایشان، سال‌ها خدمت صادقانه در مسیر تعلیم و تربیت دینی، اشاعه فرهنگ ناب دفاع مقدس و همچنین حضور غیرتمندانه در جبهه‌های حق علیه باطل، هیچ‌گاه از حافظه تاریخی این مرز و بوم پاک نخواهد شد و در اذهان ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی برای همیشه به یادگار خواهد ماند. اینجانب ضمن تسلیت درگذشت این بانوی فرهیخته به خانواده محترم ایشان و جامعه ادبی کشور، از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

کد مطلب 6874048
زهرا اسكندری

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