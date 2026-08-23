به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره ظهر یکشنبه در نشست با جمعی از اصحاب رسانه استان هرمزگان، با اشاره به شرایط ویژهای که رسانههای استان طی سالهای اخیر پشت سر گذاشتهاند، اظهار کرد: از حادثه اسکله شهید رجایی تا جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و اتفاقاتی که در میناب رخ داد و همچنین نقشی که تنگه هرمز در تحولات اخیر داشت، رسانههای استان در انعکاس و روایت این رویدادها نقش مهمی ایفا کردند.
نقش مهم رسانهها در روایت هرمزگان
وی افزود: رسانههای هرمزگان با وجود حداقل امکانات، در این مدت تلاش کردند تصویری واقعی از استان به کشور و جهان ارائه دهند و امروز این رسانهها جزو رسانههایی هستند که نگاهها به قلم و تصویری است که از استان هرمزگان منتشر میکنند.
نماینده مردم بندرعباس، حاجیآباد، قشم، خمیر و بوموسی در مجلس ادامه داد: شرایطی که در این مدت بر کشور حاکم شد، کار نمایندگان و اصحاب رسانه را دشوار کرد، اما رسانهها در چنین شرایطی وظیفه مهمی برای اطلاعرسانی و روایت صحیح وقایع بر عهده داشتند.
جراره با قدردانی از تلاش خبرنگاران هرمزگان گفت: من در جریان شرایط رسانههای استان هستم و میدانم که بسیاری از رسانهها با حداقل امکانات مشغول فعالیت هستند، اما اگر رسانهها نباشند، هم عملکرد مسئولان به مردم منتقل نمیشود و هم امکان ارائه تصویر واقعی از شرایط کشور وجود نخواهد داشت.
ضرورت شکلگیری مطالبه مشترک برای توسعه استان
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان نمایندگان و اصحاب رسانه تصریح کرد: این ارتباط نباید صرفاً با نگاه سیاسی و اهداف سیاسی دنبال شود، بلکه یکی از مسیرهایی که نمایندگان و رسانهها باید در آن کنار یکدیگر قرار بگیرند، پیگیری توسعه استان است.
جراره خاطرنشان کرد: اگر قرار است اقدامی برای توسعه هرمزگان شکل بگیرد، باید به یک حرف و مطالبه مشترک در استان برسیم تا بتوانیم مسائل و موضوعات اساسی هرمزگان را با قدرت بیشتری پیگیری کنیم.
آموزش، محور پیگیریهای نمایندگی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به حضور خود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: حضور در این کمیسیون را فرصتی برای استان میدانم، چراکه بخشی از مشکلات هرمزگان در حوزههای مختلف از جمله بهداشت، اشتغال و مسائل اجتماعی، ریشه در ضعفهای حوزه آموزش دارد.
وی ادامه داد: در کمیسیون آموزش، پیگیری مستمر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دفاع از عدالت آموزشی در مناطق محروم را دنبال کردهایم و توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس و هنرستانهای فنی و حرفهای نیز در برنامه کاری ما قرار داشته است.
جراره با بیان اینکه هرمزگان از صنایع مختلف برخوردار است، گفت: با وجود ظرفیتهای صنعتی استان، نتوانستهایم نیروی کار متناسب با نیازهای هرمزگان تربیت کنیم و به همین دلیل باید هنرستانها را به شکل جدی تجهیز کنیم تا دانشآموزانی که وارد آموزش عالی نمیشوند نیز برای ورود به بازار کار مهارت و تخصص لازم را داشته باشند.
پیگیری سهمیه مناطق جنگی برای دانشآموزان هرمزگان
وی با اشاره به شرایط تحصیلی دانشآموزان هرمزگان در دوران جنگ افزود: ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندسازی معلمان، پیگیری مسائل کنکور و نظام سنجش و همچنین آمادگی مدارس برای بازگشایی سال تحصیلی از دیگر موضوعاتی بوده که پیگیری کردهایم.
نماینده مردم بندرعباس، حاجیآباد، قشم، خمیر و بوموسی در مجلس گفت: در شرایط جنگی، دانشآموزان مناطق درگیر با شرایط نابرابری تحصیل کردند و تلاش ما این بوده است که حق آنها تضییع نشود.
جراره بیان کرد: تصمیمگیری درباره برگزاری امتحانات نهایی در شرایط جنگی بسیار دشوار بود، چراکه از یک سو دانشآموزان باید به تحصیل و امتحانات خود ادامه میدادند و از سوی دیگر حفظ جان آنها اهمیت داشت؛ در برخی مناطق حتی در نزدیکی حوزههای امتحانی شاهد شرایط امنیتی بسیار سختی بودیم.
وی افزود: به دانشآموزان و والدین آنها قول دادهایم که برای اختصاص سهمیه مناطق جنگی و جبران شرایط نابرابر تحصیلی، تمام تلاش خود را به کار بگیریم.
سهمیه ویژه پزشکی برای هرمزگان
جراره همچنین به پیگیری سهمیه ویژه پزشکی برای هرمزگان اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای جبران بخشی از کمبود پزشک و تقویت سرانه بهداشت استان، سهمیه ویژهای برای پذیرش پزشکی هرمزگان گرفتیم که در نتیجه آن، قبولی خوبی در رشته پزشکی برای پزشکان متعهد استان رقم خورد.
وی افزود: برای تحقق این موضوع جلساتی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر بهداشت، وزیر علوم و مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد و کمیسیون آموزش نیز پای کار آمد تا سهمیه قابل توجهی برای استان اختصاص پیدا کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند آینده نظام بهداشت استان را به سمت تربیت و ماندگاری پزشکان بومی سوق دهد و فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت جوانان هرمزگانی در حوزه پزشکی فراهم کند.
آموزش و توسعه هرمزگان نیازمند پیگیری چند مطالبه بزرگ است
نماینده مردم بندرعباس، حاجیآباد، قشم، خمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تکمیل مدارس نیمهتمام و توسعه زیرساختهای آموزشی در هرمزگان گفت: حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی استان نیاز است و باید فرصتهای آموزشی عادلانه در سراسر هرمزگان فراهم شود.
فاطمه جراره با تأکید بر اینکه استعدادهای دانشآموزی در نقاط مختلف استان وجود دارد، اظهار کرد: نباید شرایط به گونهای باشد که دانشآموزان مستعد در برخی مناطق به دلیل نبود امکانات آموزشی مناسب از فرصتهای برابر محروم شوند.
۲۷ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در هرمزگان
وی با اشاره به آمار بازماندگان از تحصیل در هرمزگان افزود: آماری که از سوی نهاد ریاست جمهوری پیش از سفر رئیسجمهور به استان تهیه شده، نشان میدهد حدود ۲۷ هزار دانشآموز در هرمزگان از تحصیل بازماندهاند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس ادامه داد: حتی اگر تعداد بازماندگان از تحصیل هزار نفر هم باشد، باز زیاد است و نباید اجازه دهیم دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی یا فرهنگی فرصت تحصیل خود را از دست بدهد.
جراره تصریح کرد: در جلسات متعدد این موضوع را با وزیر مربوطه مطرح کردهایم و مطالبه ما این است که آمار دقیق این دانشآموزان به تفکیک نام و کد ملی در اختیار مسئولان استان قرار گیرد تا بتوان برای بازگرداندن آنها به چرخه آموزش برنامهریزی کرد.
پیگیری ارتقای دانشگاههای علوم پزشکی شرق و غرب هرمزگان
وی همچنین از پیگیری ارتقای دانشگاههای علوم پزشکی شرق و غرب استان خبر داد و گفت: تلاش میکنیم برای این مراکز کد مستقل دریافت شود که این موضوع میتواند فرصت مناسبی برای توسعه آموزش عالی در هرمزگان ایجاد کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت بیان کرد: در یک استان صنعتی مانند هرمزگان، دانشگاه باید بتواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد و در مقابل، ظرفیت صنعت نیز باید برای اشتغال جوانان استان به کار گرفته شود.
جراره افزود: ارتباط دانشگاه و صنعت نباید صرفاً به برگزاری چند پروژه یا تدوین پایاننامه محدود شود؛ بلکه باید به گونهای باشد که مشکلات واقعی صنعت از طریق ظرفیت دانشگاه حل شود و دانشجویان و استادان نیز انگیزه لازم برای ورود به مسائل واقعی صنعت را داشته باشند.
حمایت از دانشگاه هرمزگان و توسعه دیپلماسی علمی
وی از حمایت از نیروگاه خورشیدی دانشگاه هرمزگان، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، توسعه دیپلماسی علمی با کشورهای همسایه و حمایت از نخبگان و استادان به عنوان دیگر برنامههای در دست پیگیری نام برد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس خاطرنشان کرد: ارتباط هرمزگان با کشورهای حاشیه خلیج فارس ظرفیت مناسبی برای توسعه دیپلماسی علمی و حتی ارزآوری برای کشور ایجاد میکند و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.
رشتههای دانشگاهی باید متناسب با نیاز استان باشد
جراره با اشاره به ضرورت بازنگری در رشتههای دانشگاهی هرمزگان گفت: در گذشته رشتههایی در استان ارائه میشد که فارغالتحصیلان زیادی داشت اما متناسب با نیاز استان نبود و امکان اشتغال آنها فراهم نمیشد.
وی ادامه داد: امروز پیگیر هستیم رشتههایی در دانشگاههای استان توسعه پیدا کند که متناسب با نیازهای واقعی هرمزگان باشد و بتواند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس همچنین از پیگیری بازگشت رشتههای دکتری به دانشگاه قشم و جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد بندرعباس خبر داد و گفت: برخی فرصتهای دانشگاهی در حال خارج شدن از استان بود که برای بازگرداندن آنها پیگیریهایی انجام شده است.
پیام نور خمیر نباید فرصت آموزشی استان را از دست بدهد
جراره با اشاره به وضعیت دانشگاه پیام نور خمیر گفت: این دانشگاه نیز از مراکزی است که تلاش داریم سهم آن از ظرفیتهای آموزش عالی استان حفظ شود.
وی افزود: سیاست وزارت علوم در مقطعی حذف یا ادغام برخی مراکز دانشگاه پیام نور بود، اما برای هرمزگان این مراکز یک فرصت محسوب میشوند و حدود ۷۰۰ دانشجو در این دانشگاهها مشغول تحصیل هستند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس، افزایش بودجه دانشگاهها، توسعه رشتههای دریاپایه، تقویت پارکهای علم و فناوری و حمایت از شرکتهای دانشگاهبنیان هرمزگان را از دیگر مطالبات در حال پیگیری عنوان کرد.
پیگیری سهمیه اختصاصی کنکور برای هرمزگان
جراره همچنین با اشاره به موضوع سهمیه کنکور گفت: در این زمینه جلساتی با وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش داشتهام و تلاش ما این است که برای استان هرمزگان سهمیهای اختصاصی در نظر گرفته شود.
وی افزود: مناطق جنوبی کشور در جریان جنگ شرایط متفاوتی را تجربه کردند، اما از سوی دیگر سطح آموزشی هرمزگان نسبت به بسیاری از مناطق کشور پایینتر است؛ بنابراین اگر سهمیه به صورت کلی در نظر گرفته شود، ممکن است دانشآموزان استان نتوانند از آن بهره کافی ببرند.
سهم مناطق نفتخیز هرمزگان به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسید
نماینده مردم هرمزگان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری سهم استان از درآمدهای مناطق نفتخیز گفت: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ هرمزگان از محل اعتبارات مناطق نفتخیز سهمی نداشت، در حالی که باید درباره جایگاه استان در این حوزه تصمیمگیری میشد.
جراره افزود: این موضوع از سالها قبل پیگیری شد و در دولت شهید رئیسی نیز قول بررسی آن داده شد و در دوره دولت چهاردهم نیز این موضوع به نتیجه رسید.
وی بیان کرد: اعتبار اختصاصیافته از محل مناطق نفتخیز به هرمزگان در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما با پیگیریهای انجامشده این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵ هزار میلیارد رسید.
جراره تأکید کرد: این اعتبار دیگر وابسته به حضور یا عدم حضور یک نماینده نیست و حقی است که برای استان هرمزگان ایجاد شده و میتواند در حوزههای مختلف از جمله آموزش، بهداشت و توسعه زیرساختها هزینه شود.
مطالبه رسانهها باید به سمت توسعه استان حرکت کند
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با درخواست از رسانههای استان برای تمرکز بر مطالبات کلان هرمزگان گفت: مطالبه از نمایندگان نباید تنها به موضوعات روزمره و مسائل جزئی محدود شود.
وی افزود: اگر قرار است شرایط هرمزگان با وجود ظرفیتهای فراوان آن تغییر کند، باید چهار یا پنج موضوع بزرگ و اساسی به صورت مستمر در استان پیگیری شود.
جراره خاطرنشان کرد: امروز استاندار، نمایندگان و مدیران استان تعامل و همراهی دارند و باید از این فرصت برای پیگیری چند مطالبه بزرگ و ایجاد تحول در هرمزگان استفاده کرد.
مسئولیتهای اجتماعی صنایع هرمزگان باید به مطالبه عمومی تبدیل شود
نماینده مردم بندرعباس، حاجیآباد، قشم، خمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت پرداخت واقعی سهم هرمزگان از درآمد صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ، گفت: مسئولیتهای اجتماعی، مالیات و سهم استان از فعالیت صنایع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
جراره اظهار کرد: در حالی که درآمد برخی صنایع و مجموعههای اقتصادی بزرگ در هرمزگان رقم قابل توجهی است، سهمی که باید از محل مسئولیتهای اجتماعی و سایر تعهدات به استان اختصاص پیدا کند، متناسب با ظرفیت و آثار فعالیت این مجموعهها نیست.
وی افزود: گاهی مسئولان استان بر سر ارقام محدودی با یکدیگر درگیر میشوند، در حالی که باید مطالبه اصلی، سهم واقعی استان از درآمد دستگاهها و صنایع بزرگ باشد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به موضوع آلایندگی صنایع گفت: پرداخت عوارض آلایندگی و مالیاتهایی که باید در استان انجام شود، از مطالبات جدی مردم هرمزگان است و خوشبختانه امروز بخشی از مالیاتها در استان پرداخت میشود، اما همچنان باید برای تحقق سهم واقعی هرمزگان تلاش کرد.
اتحاد نمایندگان برای احقاق حقوق هرمزگان ضروری است
جراره با اشاره به تعداد نمایندگان هرمزگان در مجلس بیان کرد: تعداد نمایندگان استان در مقایسه با برخی استانهای نفتخیز کشور کمتر است و این موضوع در پیگیری مطالبات استانی یک محدودیت محسوب میشود.
وی ادامه داد: زمانی که هرمزگان میخواهد در کنار استانهایی مانند خوزستان از حقوق خود دفاع کند، طبیعی است که با توجه به تعداد بیشتر نمایندگان آن استانها، کار دشوارتری داشته باشد، اما با اتحاد و حرکت در مسیر درست میتوان حقوق مردم هرمزگان را پیگیری و احقاق کرد.
شفافیت در هزینهکرد اعتبارات نمایندگی
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به اعتبارات در اختیار نمایندگان گفت: تلاش من بر این بوده که مردم استان بدانند اعتباراتی که در اختیار نماینده قرار میگیرد، در چه مسیری هزینه میشود و این موضوع از طریق دفاتر نمایندگی به صورت شفاف اطلاعرسانی شده است.
جراره افزود: اعتبارات نمایندگی را میتوان در پروژههای مختلف و حتی اقدامات محلی هزینه کرد، اما نگاه من این نبوده است که صرفاً با اجرای یک پروژه کوچک در یک روستا، زمینه جلب رضایت کوتاهمدت مردم و تضمین رأی دوره بعد فراهم شود.
وی تصریح کرد: نماینده در برابر مردم سوگند یاد کرده و اگر اعتبارات را با نگاه شخصی و انتخاباتی هزینه کند، در حق مردم و حتی در حق خودش جفا کرده است.
اختصاص اعتبار برای تأمین دستگاه پرتودرمانی
جراره با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه بهداشت و درمان هرمزگان اظهار کرد: در گفتوگو با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشخص شد که استان فاقد دستگاه پرتودرمانی است و بیماران برای تکمیل فرآیند درمان خود مجبور بودند به شیراز، یزد، تهران و سایر شهرها مراجعه کنند.
وی افزود: با توجه به هزینه بالای این دستگاه، اعتبار نمایندگی خود را برای تأمین آن اختصاص دادم و امروز خوشحالم که دستگاه پرتودرمانی به استان منتقل، راهاندازی و در اختیار مردم قرار گرفته است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: بهویژه بانوانی که با بیماریهای مختلف مواجه هستند، ممکن است به این دستگاه نیاز پیدا کنند و تأمین چنین تجهیزاتی میتواند بخش مهمی از مشکلات درمانی مردم استان را کاهش دهد.
جراره با تأکید بر اهمیت پیشگیری در نظام سلامت گفت: وظیفه ما تنها تأمین امکانات درمانی نیست و باید پیشگیری را نیز در اولویت قرار دهیم؛ چراکه با پیشگیری هم هزینههای درمان کاهش مییابد و هم خانوادهها کمتر درگیر مشکلات و سختیهای فرآیند درمان میشوند.
وی افزود: در همین راستا تأمین دستگاههای ماموگرافی برای برخی شهرستانهای هرمزگان نیز در حال پیگیری است و این تجهیزات میتواند نقش مؤثری در تشخیص زودهنگام و پیشگیری از بیماریها داشته باشد.
جراره بیان کرد: در حوزه تجهیزات درمانی استان اتفاقات خوبی رقم خورده و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.
تکمیل بیمارستانهای هرمزگان با استفاده از مسئولیتهای اجتماعی صنایع
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به پیگیری تکمیل پروژههای بیمارستانی گفت: تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی و تجهیز بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی با استفاده از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی صنایع از جمله موضوعاتی است که پیگیری شده است.
وی افزود: در جلسهای با وزیر نفت، این موضوع را مطالبه کردم و معتقدم استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع برای توسعه زیرساختهای درمانی هرمزگان باید با جدیت دنبال شود.
جراره با اشاره به پروژه بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی گفت: قابل قبول نیست پروژهای که سالهاست در حال اجراست و بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، همچنان با مشکل مواجه باشد.
وی تأکید کرد: تکمیل این پروژهها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و همه دستگاهها و مسئولان باید برای به سرانجام رساندن زیرساختهای درمانی هرمزگان تلاش کنند.
تکمیل پل خلیج فارس نباید به فراموشی سپرده شود
جراره با اشاره به مطالبه عمومی مردم هرمزگان برای تکمیل پل خلیج فارس گفت: تکمیل این پروژه یک مطالبه عمومی است و نباید به دلیل شرایط خاص کشور و جنگ، اجرای طرحهای عمرانی استان متوقف شود.
وی تصریح کرد: زمانی که مسئولان قول زمانبندیشدهای برای اجرای پروژهها میدهند، نباید جنگ و سایر مسائل بهانهای برای تعطیلی کارهای ضروری استان شود و این موضوع را باید بهعنوان یک مطالبه جدی دنبال کنیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به پیگیری موضوع پلاک خودروهای مناطق آزاد گفت: این موضوع یکی از مطالبات عمومی مردم استان بود که از مسیرهای مختلف آن را پیگیری کردیم و حتی دو بار به رئیسجمهور تذکر دادیم.
وی ادامه داد: نوسازی ماشینآلات عمرانی، حملونقل عمومی، تجهیزات مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها و حتی خودروهای امدادی و آمبولانسها میتواند هزینههای اجرای پروژهها و ارائه خدمات را کاهش دهد.
سهم واقعی هرمزگان از سوخت باید محاسبه شود
جراره یکی از مسائل مهم استان را موضوع تأمین سوخت عنوان کرد و گفت: برای پیگیری این موضوع جلساتی با معاون وزیر نفت، مدیران استانی و مسئولان وزارت نفت برگزار کردهام تا مشکل سوخت هرمزگان برطرف شود.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات این است که سهم واقعی استان در محاسبات لحاظ نمیشود؛ چراکه تنها تعداد خودرو و جمعیت مورد توجه قرار میگیرد، در حالی که ماشینآلات کشاورزی و تعداد زیادی از شناورهای صیادی استان که در سامانهها ثبت نشدهاند نیز مصرف سوخت دارند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: موضوع ساماندهی شناورهای صیادی نیز در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی مطرح و مقرر شده است شیلات ساماندهی این شناورها را با سرعت بیشتری دنبال کند.
«آزمون و خطا» در مدیریت بحران قابل قبول نیست
جراره با انتقاد از برخی تصمیمات اتخاذشده در حوزه سوخت گفت: در شرایط بحرانی، آزمون و خطا قابل قبول نیست و نمیتوان تصمیمی را اتخاذ کرد و منتظر ماند تا مشخص شود نتیجه میدهد یا خیر.
وی تصریح کرد: مردم در شرایط سخت پای کشور ایستادهاند و اگر قرار است در مصرف سوخت، برق و آب صرفهجویی شود، باید این موضوع با یک الگوی عادلانه در سراسر کشور اجرا شود.
جراره ادامه داد: اگر در یک استان صف سوخت تشکیل میشود، نباید شرایط استان هرمزگان به گونهای باشد که صفها و مشکلات آن بسیار بیشتر از سایر نقاط کشور باشد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای کاهش صفهای سوخت در هرمزگان گفت: بخشی از کارتهای آزاد جایگاهها در ۱۰ تا ۱۵ روز پایانی ماه جمعآوری میشد و همین موضوع باعث افزایش صفها میشد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: برای استان سهم بیشتری در نظر گرفته شده و مقرر شده است جلسهای با وزارت نفت در استان برگزار شود تا بخشی از سهمیه سوخت کارتهای آزاد جایگاهها متناسب با شرایط هرمزگان به سهمیه کارتهای سوخت مردم استان اختصاص پیدا کند.
جراره گفت: گرمای شدید استان و ضعف حملونقل عمومی باید در محاسبه سهمیه سوخت مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشکلات مردم کاهش یابد.
سهم هرمزگان از منابع آب باید پیش از اجرای پروژهها مشخص شود
وی با تأکید بر ضرورت تعیین سهم استان از منابع و ظرفیتهای اقتصادی گفت: اگر قرار است پالایشگاهی در هرمزگان احداث شود، سهم نیروی بومی و اشتغال استان باید پیش از احداث پروژه مشخص شود.
جراره ادامه داد: درباره آبشیرینکنها نیز باید سهم استان از آب تولیدی و خرید تضمینی آن از ابتدا مشخص باشد؛ چراکه نمیتوان در زمان بهرهبرداری از پروژه اعلام کرد سهمی برای استان در نظر گرفته شده، اما منابع مالی لازم برای خرید آب وجود نداشته باشد.
وی افزود: هرمزگان امروز ناجی بسیاری از استانها در تأمین آب شرب و نیاز صنایع است، اما قابل قبول نیست استانی که چنین ظرفیتی دارد، خودش با کمبود آب مواجه باشد.
خسارت به آبشیرینکن قشم و ضرورت تسریع در تأمین آب
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به آسیب واردشده به یکی از آبشیرینکنهای قشم در جریان جنگ اخیر گفت: پس از آسیب به این مجموعه، حدود ۱۲ هزار مترمکعب از ظرفیت تأمین آب شهرها و روستاهای قشم از دست رفت.
جراره افزود: در پیگیریهای انجامشده، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع تخصیص یافت و گروههایی برای احداث شبکه جدید تعیین شدند، اما با وجود این اقدامات، روند اجرای کار باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: در جلسهای که با مسئولان مربوطه برگزار شد، وعده داده شد این مشکل طی سه ماه برطرف شود و قرار بود با استفاده از ظرفیت آبشیرینکنهای موجود، کمبود ۱۲ هزار مترمکعبی جبران شود.
نماینده مردم بندرعباس، حاجیآباد، قشم، خمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طولانی شدن روند رفع مشکل آب قشم گفت: در شرایطی که ۱۲ هزار مترمکعب آب از مدار خارج شده بود، دولت باید حل این مشکل را در اولویت قرار میداد و با بسیج امکانات، شبکه آبرسانی جدید را در کوتاهترین زمان ممکن احداث میکرد.
فاطمه جراره با تأکید بر ضرورت تقویت مطالبهگری برای حل مشکلات هرمزگان اظهار کرد: مشکلات استان باید با جدیت بیشتری به وزرا منتقل شود و رسانهها نیز باید در این زمینه مطالبهگر باشند.
جراره ادامه داد: قرار بود حدود ۱۴ هزار مترمکعب آب از مسیرهای دیگر از جمله آبشیرینکن غدیر تأمین شود تا شرایط به وضعیت قبل بازگردد، اما برای احداث شبکه جدید، زمان سهماهه اعلام شده بود که این مدت قابل قبول نیست.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح کرد: وقتی مردم با کمبود آب مواجه هستند، باید چند گروه اجرایی از نقاط مختلف پای کار بیایند تا شبکه آبرسانی در سریعترین زمان ممکن احداث شود و مردم دچار مشکل نشوند.
اختصاص اعتبار برای تأمین آب شهرها و روستاهای غرب هرمزگان
جراره با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آب گفت: برای تأمین آب دو شهر و ۳۸ روستا، اعتبارات قابل توجهی اختصاص دادهایم و بیش از ۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات نمایندگی را برای این موضوع در نظر گرفتهام.
وی افزود: این پروژه در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و امیدواریم با اجرای آن، بخشی از مشکلات آبرسانی در غرب شهرستان برطرف شود.
جراره همچنین از اختصاص یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۲۸ برای مناطق دچار خشکسالی و مناطق دارای مشکلات آبرسانی خبر داد و گفت: این اعتبار میتواند تا حدودی شرایط تأمین آب استان را بهبود دهد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به نشست نمایندگان زن مجلس با وزیر راه و شهرسازی گفت: در این جلسه وزیر قول داد برای هر نماینده زن، یک کار ویژه در حوزه انتخابیه انجام شود و ما نیز مطالبات هرمزگان را در این چارچوب مطرح کردیم.
وی افزود: یکی از مطالبات ما از وزیر راه، اجرای پروژه «میدان سایت» بود؛ چراکه این محدوده به یکی از گرههای ترافیکی جدی استان تبدیل شده بود و اجرای طرحهای مرتبط با برق نیز مشکلاتی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود.
جراره گفت: برای این پروژه حدود یکهزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که میتواند در حل مشکلات ترافیکی و زیرساختی منطقه مؤثر باشد.
توسعه زیرساختهای ورزشی بانوان ضروری است
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ورزش بانوان اظهار کرد: یکی دیگر از درخواستهای ما این است که فرصتهای ورزشی بانوان هرمزگان بهصورت ویژه دیده شود.
جراره افزود: اگرچه هرمزگان از نظر زیرساختهای ورزشی در مقایسه با برخی مناطق شرایط نامناسبی ندارد، اما در حوزه زیرساختهای اختصاصی بانوان با مشکلات جدی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: احداث سالنهای ورزشی ویژه بانوان میتواند فرصت مناسبی برای توسعه ورزش بانوان در استان ایجاد کند و امیدواریم در این زمینه نیز اقدامات مؤثری انجام شود.
پیگیری مشکلات بیش از ۴۵ محور مواصلاتی در هرمزگان
نماینده مردم بندرعباس در مجلس همچنین از پیگیری مشکلات بیش از ۴۵ محور مواصلاتی در استان خبر داد و گفت: محور احمدآباد و موضوعات مرتبط با راههای استان از جمله مواردی است که بهصورت مستمر در حال پیگیری است.
جراره با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه راههای استان در حال شکلگیری است، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز تا رسیدن هرمزگان به جایگاه واقعی خود فاصله داریم.
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