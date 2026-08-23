واکنش بقائی به مشکل واردات مواد اولیه دارویی از هند

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع حمل مواد اولیه دارویی از کشور هند، با مشکل مواجه شده است؛ به طوری که محمد عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت این موضوع باید از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها دنبال شود.

در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین دارو، گفت: ما به عنوان دستگاه دیپلماسی باید از شبکه سفارتخانه‌هایمان استفاده کنیم تا واردات هم مواد اولیه و هم داروی مورد نیاز تسهیل شود.

بنا بر اظهارات رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با توجه به ممنوعیت پرواز از هند به کشورمان و بسته بودن مسیر دریا، واردات مواد اولیه دارویی از کشور هند؛ به سختی انجام می‌شود و لازم است که وزارت امور خارجه در این موضوع ورود کند.