به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملکی شامگاه یکشنبه در دیدار با جمعی از خبرنگاران، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت، گفت: روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه تبریک می‌گویم و از همه دوستان، بانیان و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم که زمینه حضور و گردهمایی فعالان رسانه‌ای استان را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم.

مسئول بسیج رسانه استان زنجان با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان ادامه داد: اصحاب رسانه در رسانه‌های مختلف، بسیجی‌وار در حال خدمت و انجام وظیفه هستند و اعضای شورای بسیج رسانه استان نیز در این مسیر تلاش‌های قابل تقدیری داشته‌اند.

ملکی همچنین از حمایت‌های فرمانده سپاه استان زنجان از مجموعه رسانه‌ای استان قدردانی کرد و با بیان اینکه کشور در یکی از مقاطع حساس تاریخی قرار گرفته است، تصریح کرد: امروز در برهه‌ای حساس از تاریخ قرار داریم و حوادثی که با آن مواجه هستیم، با سرعت بسیار بالا و تأثیرگذاری فراوان در میدان در حال وقوع است. یکی از ویژگی‌های مهم این مقطع، علاوه بر سرعت تحولات، مسئله قدرت روایت و جنگ روایت‌ها در کنار جنگ سخت است.

مسئول بسیج رسانه استان زنجان ادامه داد: ما امروز همزمان با جنگ سخت مواجه هستیم؛ جنگی که در آن دشمن بی‌رحمانه جسم، جان و شخصیت‌های ما را هدف قرار می‌دهد، اما در کنار آن، جنگ نرم و جنگ روایت‌ها نیز جریان دارد و افکار عمومی یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های این نبرد است.

ملکی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصحاب رسانه در این عرصه گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از سربازان اصلی جنگ روایت‌ها هستند و در شکل‌دهی به افکار عمومی، هدایت آن و صیانت از جامعه نقش ویژه و کلیدی دارند.

وی با اشاره به پیام‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف حساس کشور اظهار کرد: اگر پیام‌های رهبر معظم انقلاب را در برهه‌های مختلف بررسی کنیم، سه محور اساسی یعنی «ایمان، انسجام و اقتدار» همواره مورد تأکید ایشان قرار داشته است.

ملکی با تاکید بر بر ضرورت استمرار تعامل، همدلی و همکاری میان مجموعه‌های رسانه‌ای استان، افزود: انتظار از اصحاب رسانه به عنوان اثرگذاران اصلی عرصه افکار عمومی، بسیار بالاست و رسانه‌ها باید بتوانند در شرایط حساس، با روایت صحیح و دقیق واقعیت‌ها، زمینه تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را فراهم کنند.

وی با اشاره به عملکرد رسانه‌های استان زنجان در تحولات اخیر بیان کرد: در استان زنجان اقدامات خوبی از سوی اصحاب رسانه انجام شده است. رسانه‌ها هم در صیانت از اتحاد و انسجام مردم نقش‌آفرینی کرده‌اند و هم در برابر تلاش دشمن برای ایجاد تردید، ناامیدی و شکاف در جامعه ایستاده‌اند.

مسئول بسیج رسانه استان زنجان خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید و ناامیدی، سرمایه اجتماعی و وحدت مردم را هدف قرار دهد، اما اصحاب رسانه می‌توانند با هوشیاری، روایتگری صحیح و امیدآفرینی، این توطئه‌ها را خنثی کنند.

ملکی بر ضرورت تداوم نقش‌آفرینی رسانه‌ها در تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با نقش‌آفرینی جدی و مسئولانه اصحاب رسانه، اتحاد و انسجام مردم روزبه‌روز بیشتر و قدرتمندتر شود و در نهایت شاهد پیروزی کشور در این عرصه باشیم.