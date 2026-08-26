به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه صبح چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر رشت و در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فاضلاب اظهار کرد: یکی از عوامل مهم در صیانت از محیط زیست، تکمیل و توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به هدف دولت برای احیای تالاب بین‌المللی انزلی افزود: بخشی از آب و فاضلابی که پیش از این بدون تصفیه وارد رودخانه‌ها و در نهایت تالاب انزلی می‌شد، علاوه بر ایجاد شرایط غیربهداشتی، آسیب‌های جدی به محیط زیست و آبزیان وارد می‌کرد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های تصفیه فاضلاب می‌تواند کیفیت آب ورودی به محیط زیست را به شکل محسوسی بهبود دهد، گفت: با اجرای این طرح‌ها، فاضلاب پس از تصفیه وارد چرخه می‌شود و از ورود آلاینده‌ها به منابع آبی جلوگیری خواهد شد.

بازچرخانی آب به مدیریت منابع آبی کمک می‌کند

قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت تصفیه و بازچرخانی آب بیان کرد: استفاده مجدد از آب تصفیه‌شده می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آب، نقش مؤثری در حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تداوم اجرای طرح‌های فاضلاب در شهر رشت خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت استاندار گیلان و دولت، فازهای بعدی این تصفیه‌خانه نیز اجرا شود تا در نهایت بخش‌های مختلف شهر رشت تحت پوشش شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب قرار گیرند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط جغرافیایی و هیدرولوژیکی رشت تصریح کرد: با توجه به بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی در شهر رشت و پایین بودن امکان جذب آب در زمین، جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی، تصفیه و استفاده مجدد از آن ضرورتی جدی محسوب می‌شود.

مدیریت پسماند؛ دغدغه جدی گیلان

قائم‌پناه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به موضوع مدیریت پسماند در استان گیلان گفت: مدیریت پسماند از دیگر دغدغه‌های مهم استان است که سال‌ها مطرح بوده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: حل مسائل زیست‌محیطی گیلان نیازمند تداوم اقدامات، اجرای طرح‌های زیرساختی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.