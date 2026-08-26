به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تقسیم‌بندی سفرهای استانی دولت انجام شده و استان گیلان نیز در اولویت قرار گرفت تا از نزدیک وضعیت پروژه‌ها و روند توسعه آنها بررسی شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مورد توجه دولت، وضعیت زیرساخت‌های بیمارستانی است، افزود: استان گیلان و شهر رشت از نظر شاخص‌های بیمارستانی وضعیت مطلوبی ندارند و به همین دلیل توسعه بیمارستان‌ها و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی را در این استان دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال جاری و سال آینده بتوانیم شاخص تخت‌های بیمارستانی در استان گیلان و به‌ویژه شهر رشت را ارتقا دهیم و خدمت دیگری به مردم این استان ارائه کنیم.

فاضلاب و پسماند از مسائل مهم گیلان است

قائم‌پناه در پاسخ به سؤالی درباره مهم‌ترین اولویت‌های گیلان علاوه بر توسعه تخت‌های بیمارستانی گفت: موضوع فاضلاب و پسماند از مسائل بسیار مهم استان گیلان است و باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به بازدید خود از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت درباره وضعیت این پروژه نیز اظهار کرد: در جزئیات پروژه وارد نشدم، اما این بیمارستان از سال ۱۳۸۸ در حال اجراست و مدت زمان زیادی برای ساخت آن صرف شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طی این سال‌ها فناوری و الزامات ساخت بیمارستان‌ها تغییر کرده است، افزود: ممکن است در این مدت نقشه‌ها و فناوری‌های جدیدتری نیز قابل استفاده بوده باشد، اما در مجموع وضعیت پروژه مناسب و رضایت‌بخش است.

وی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات مربوط به بازچرخانی آب و مدیریت پسماند بیمارستانی گفت: در این پروژه برای بازچرخانی آب اقدامات مناسبی انجام شده و برای پسماندهای بیمارستانی نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است.

قائم‌پناه با بیان اینکه تکمیل این پروژه بیش از دو دهه به طول انجامیده است، تصریح کرد: امیدواریم این بیمارستان هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد تا مردم استان گیلان بتوانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.