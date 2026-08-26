سپهری: تراکم جمعیت تهران به هزار و ۲۶ نفر در هر کیلومتر مربع رسید

حسین سپهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جمعیتی استان تهران اظهار کرد: استان تهران با ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت، حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.

وی افزود: به‌طور میانگین در هر کیلومتر مربع استان تهران یک‌هزار و ۲۶ نفر زندگی می‌کنند، در حالی که میانگین تراکم جمعیت در کشور حدود ۴۶ نفر در هر کیلومتر مربع است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: شهرستان بهارستان با تراکم حدود ۹ هزار و ۸۷۰ نفر در هر کیلومتر مربع، متراکم‌ترین شهرستان استان تهران محسوب می‌شود.

سپهری با اشاره به وضعیت مهاجرت در استان تهران گفت: تهران با سهم ۳۹ درصدی، مهاجرپذیرترین استان کشور است و این مسئله موجب افزایش ۳۲ درصدی جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده، حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی شده است.

وی مهاجرپذیری را یکی از چالش‌های محوری استان تهران دانست و خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت و مهاجرت به استان تأثیر قابل توجهی بر بحران آب، ناترازی انرژی و ترافیک داشته است.