سپهری: تراکم جمعیت تهران به هزار و ۲۶ نفر در هر کیلومتر مربع رسید

حسین سپهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جمعیتی استان تهران اظهار کرد: استان تهران با ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت، حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.
وی افزود: بهطور میانگین در هر کیلومتر مربع استان تهران یکهزار و ۲۶ نفر زندگی میکنند، در حالی که میانگین تراکم جمعیت در کشور حدود ۴۶ نفر در هر کیلومتر مربع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ادامه داد: شهرستان بهارستان با تراکم حدود ۹ هزار و ۸۷۰ نفر در هر کیلومتر مربع، متراکمترین شهرستان استان تهران محسوب میشود.
سپهری با اشاره به وضعیت مهاجرت در استان تهران گفت: تهران با سهم ۳۹ درصدی، مهاجرپذیرترین استان کشور است و این مسئله موجب افزایش ۳۲ درصدی جمعیت ساکن در بافتهای فرسوده، حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی شده است.
وی مهاجرپذیری را یکی از چالشهای محوری استان تهران دانست و خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت و مهاجرت به استان تأثیر قابل توجهی بر بحران آب، ناترازی انرژی و ترافیک داشته است.
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