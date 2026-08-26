به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد، حداقل سه پالایشگاه نفت هند و شرکت بزرگ جهانی قصد دارند به دلیل نگرانی های امنیتی، استفاده از کشتی های موجود در فهرست سیاه جدید ایران و همچنین انتقال محموله از کشتی به کشتی را متوقف کنند.

بر اساس این گزارش، تهران روز یکشنبه فهرستی سیاه شامل اسامی ۴۵ کشتی را منتشر کرد که قوانین ایران برای عبور از تنگه هرمز را نقض کرده اند. ایران اعلام کرد علیه هر کشتی که با این شناورها برای انتقال محموله همکاری کند، اقدام خواهد کرد.

برخی از نفتکش هایی که ایران در این فهرست قرار داده، متعلق به شرکت آرامکوی عربستان و شرکت ملی نفت ابوظبی هستند. بر اساس داده های کشتیرانی، این کشتی ها برای انتقال نفت خام، فرآورده های پالایشی و گاز طبیعی مایع از خلیج فارس و انتقال محموله از کشتی به کشتی در نزدیکی فجیره در امارات متحده عربی یا صحار عمان استفاده شده اند.

آنا سوباشیچ، تحلیلگر شرکت کپلر تاکید کرد که انتظار می رود خریدارانی که بیشترین حساسیت را نسبت به رعایت مقررات دارند، از این کشتی ها در آینده استفاده نکنند.

وی افزود: اگر ایران تهدیدات خود را عملی کند، دامنه مالکان کشتی ها، شرکت های اجاره کننده و خریدارانی که حاضر به انجام این عملیات هستند محدودتر خواهد شد. در عین حال الزامات مربوط به بررسی های لازم افزایش می یابد و احتمالا هزینه حمل ونقل دریایی، بیمه و حق بیمه ریسک نیز بیشتر خواهد شد.