کاربرد ریموت کنترل جرثقیل در صنعت با قیمت ۱۴۰۵

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ریموت کنترل جرثقیل به عنوان محرک اصلی بالابر در صنعت نقش موثری دارد. حتما در هنگام مشاهده جرثقیل، یک قطعه رادیویی الکترونیکی در دست اپراتور دیده اید. این قطعه که شامل یک فرستنده و گیرنده است که از طریق ارسال فرمان به جرثقیل سقفی، آن را به حرکت در می آورد. ریموت کنترل جرثقیل سقفی در دو برند ساگا و تله کرین در ایران طرفدار دارد.

در ده های ۷۰ و ۸۰ شمسی کلید فرمان با سیم در برابر ریموت کنترل، با کلید فرمان با سیم کاربرد داشت. ولی به تدریج کیفیت و قیمت مناسب ریموت کنترل، کارفرمایان را به سمت استفاده از آن سوق داد. هر کدام از ریموت های جرثقیل بیسیم دارای مدل خاصی هستند که جدول زیر خلاصه می شوند.

مدل ریموت کنترل برند تعداد کلید / فرمان سیستم سرعت بازه قیمت (تومان) telecrane f۲۱-e۱ تله کرین ۶ کلید تک سرعته ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ saga-l۸b ساگا ۶ کلید تک سرعته ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ saga-l۶b ساگا ۴ کلید دو سرعته ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ telecrane f۲۴-۶d تله کرین ۶ کلید دو سرعته ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ telecrane f۲۴-۸d تله کرین ۸ کلید دو سرعته ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تا ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ saga-l۱۰ ساگا ۸ کلید دو سرعته ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ telecrane f۲۴-۶۰ تله کرین جوی‌استیک آنالوگ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ saga-l۱۲ ساگا ۱۲ کلید دو سرعته ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ saga-l۴۰ ساگا جوی‌استیک آنالوگ چند سرعته ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

چرا خرید ریموت کنترل جرثقیل در صنعت اهمیت دارد؟

۱.افزایش ایمنی اپراتور:

با استفاده از ریموت کنترل ساگا و تله کرین، اپراتور دیگر مجبور نیست در کنار بار معلق یا مسیر حرکت جرثقیل قرار بگیرد. این موضوع در محیط‌هایی مثل ریخته‌گری، فولاد و کارگاه‌های سنگین اهمیت زیادی دارد.

۲.دید بهتر هنگام جا به‌ جایی بار:

جایگزینی کابل کلید فرمان با ریموت کنترل از راه دور در جرثقیل این امکان را به اپراتور می دهد که در بهترین زاویه نسبت به بار قرار بگیرد و کنترل دقیق‌تری داشته باشد.

۳.کاهش خرابی‌های ناشی از کابل فرمان:

کابل‌های پندانت در اثر کشیده شدن یا برخورد با تجهیزات دچار قطعی می‌شوند. ریموت کنترل جرثقیل بی‌سیم این مشکل را از بین می‌برد.

۴.افزایش سرعت عملیات:

آزادی حرکت اپراتور در بهره گیری ریموت کنترل ساگا و تله کرین باعث می‌شود بارگیری، تخلیه و جابه‌جایی قطعات سریع‌تر انجام شود.

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ریموت کنترل جرثقیل سقفی صنعتی چیست و چگونه کار می‌کند؟

ریموت کنترل جرثقیل سقفی یکی از مهم‌ ترین تجهیزات کنترلی در سیستم‌ های جا به‌ جایی بار صنعتی است. این دستگاه امکان هدایت جرثقیل را بدون نیاز به کلید فرمان سیمی فراهم می‌کند. ریموت کنترل صنعتی، یک سیستم کنترل رادیویی (industrial radio remote control) است که فرمان‌های اپراتور را از طریق امواج رادیویی به گیرنده نصب‌شده روی تابلو برق یا روی پل جرثقیل منتقل می‌کند.

در راه اندازی ریموت کنترل جرثقیل پس از نصب سیم کشی گیرنده و فشار دادن دکمه استارت توسط اپراتور، می توانیم جرثقیل را به حرکت در بیاوریم. اپراتور، هر کدام از کلید های جهتی فرستنده ریموت کنترل را فشار دهد یک کد به گیرنده ارسال می شود و از طریق رله فرمان، کنتاکتور موتور جرثقیل عمل کرده و حرکت انجام می‌شود.

کاربرد ریموت کنترل در انواع جرثقیل ها:

جرثقیل سقفی: رایج‌ترین کاربرد، با ۶ فرمان اصلی و بیشتر (حتی یک ریموت کنترل دو جرثقیل را نیز همزمان کنترل می کند.)

جرثقیل دروازه‌ای: در محوطه کارخانه‌ ها و بنادر، افزایش ایمنی و آزادی حرکت

جرثقیل بازویی: کنترل دقیق و کاهش خطر برخورد بار

تاور کرین: مدل‌های جوی‌استیک‌دار برای کنترل دقیق چند محور

قیمت ریموت کنترل جرثقیل به چه عواملی بستگی دارد؟

نسخه اصلی تایوانی ریموت کنترل نسبت به طرح چینی یا مدل‌های بی‌نام قیمت بالاتری دارد. همچنین افزایش تعداد کلید فرستنده ریموت کنترل به معنای افزایش تعداد رله در گیرنده بوده که در قیمت آن اثر گذار است. ریموت کنترل های دو سرعته قیمت بالاتری از تک سرعته دارند و در مواردی که از جوی‌استیک برای حرکت جرثقیل بهره می برند؛ بهای خرید ریموت کنترل نیز افزایش می یابد.

بین دو ریموت کنترل پرطرفدار ساگا و تله کرین کدام را انتخاب کنیم؟

ریموت کنترل ساگا پایداری بالای فرکانسی و تداخل بسیار کم دارد که همین امر موجب خرابی کمتر آن می شود. قاب فایبرگلاس مقاوم در برابر ضربه و رطوبت و فراوانی قطعات یدکی برد و مدار الکتریکی آن، برد saga را به عنوان بهترین ریموت کنترل جرثقیل در ایران، مطرح کرده است.

برند تله کرین در مقایسه با برند ساگا، قیمت مناسب تری دارد و طراحی مناسب و وزن کم فرستنده ریموت کنترل جرثقیل سقفی تله کرین آن را گزینه جذابی برای خریداران کرده است. این ریموت کنترل به دلیل برد عملیاتی و آنتن قوی بالای خود در کارخانه هایی که سازه های فلزی به عنوان حائل قرار می گیرند استفاده بیشتری دارد.

در نهایت با بیان مزایا و معایب هر کدام از این ریموت ها، در بازار ایران برند ساگا گزینه بهتری برای خرید در صنعت محسوب می شود.

راهنمای انتخاب ریموت کنترل مناسب

نوع جرثقیل را مشخص کنید: سقفی تک‌پل، جفت‌پل، بازویی، دروازه‌ای یا تاور کرین.

تعداد حرکات را بشمارید: عمودی، عرضی کالسکه، طولی پل.

نوع سرعت موتور را تعیین کنید: موتور دو سرعته یا مجهز به اینورتر نیاز به ریموت دو سرعته دارد.

نیاز به کلید کمکی را بسنجید: آژیر، مگنت یا قلاب دوم نیاز به مدل ۸ کلید یا بیشتر دارد.

ولتاژ تابلو برق را بررسی کنید: ۴۸، ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت، برای تطابق ترانس گیرنده

شرایط محیط را ارزیابی کنید: در رطوبت بالا یا تداخل فرکانسی شدید، مدل کریستالی با استاندارد بالا مناسب‌تر است.

فاصله اپراتور تا جرثقیل را بسنجید: برای فاصله بیش از ۱۰۰ متر، آنتن تقویتی لازم است.

در استفاده از ریموت کنترل با چه خرابی هایی مواجه می شویم؟

قطعی های پیایی در استفاده از فرستنده و گیرنده ریموت کنترل جرثقیل، یکی از رایج ترین خرابی ها است. این مشکل از عدم آنتن دهی، شکستگی قاب یا برد و عمل نکردن سوئیچ های فشاری فرستنده و رله های گیرنده چشمه می گیرد. با چک کردن، بازرسی های دوره ای و عیب یابی موارد گفته شده می توان در سریع ترین زمان ممکن، مشکلات خرابی ریموت کنترل صنعتی را برطرف کرد.

خرید و تعمیرات انواع ریموت کنترل جرثقیل با قیمت رقابتی، در نوین کرین

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