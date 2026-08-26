به گزارش خبرنگار مهر، کمیل طیبی ظهر چهارشنبه در افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیک که به میزبانی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار شد، گفت: فناوری در ایران مسیر پیشرفت مناسبی را طی کرده، اما نظام آموزش و یاددهی نتوانسته متناسب با این سرعت حرکت کند.

وی افزود: برگزاری رویدادهای علمی با محوریت یادگیری هوشمند، تحول دیجیتال و کاربردهای هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ای برای نزدیک‌تر شدن آموزش به تحولات فناورانه و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود باشد.

رئیس سازمان علم اکو با تشریح مأموریت این سازمان بیان کرد: بنیاد علم اکو یک آژانس تخصصی جوان است که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده و مأموریت اصلی آن تسهیل روابط علمی میان مؤسسات علمی کشورهای منطقه و مجموعه‌های علمی خارج از این منطقه است.

طیبی با بیان اینکه دانشگاه‌ها و سازمان‌های علمی در شکل‌دهی به مسیر توسعه نقش تعیین‌کننده دارند، گفت: اگر بخواهیم چارچوب مشخصی برای علم، فناوری و تکنولوژی ترسیم کنیم، نمی‌توان نقش دانشگاه‌ها، بنیادها و سازمان‌های بین‌المللی را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: توسعه صرفاً به معنای رشد شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه آموزش، یاددهی و توانمندسازی نیروی انسانی نیز بخش مهمی از فرآیند توسعه محسوب می‌شود و سازمان علم اکو تلاش دارد با استفاده از ابزارهای کلیدی، این روند را تقویت کند.

موانع سیاسی و اقتصادی در مسیر توسعه فناوری

رئیس سازمان علم اکو با اشاره به شرایط کشورهای عضو این سازمان اظهار کرد: برای ترویج علم و فناوری در کشورهای در حال توسعه عضو اکو با چالش‌های مختلفی مواجه هستیم که بخشی از آن به مسائل سیاسی و نگاه سیاست‌گذاران به توسعه علم و فناوری بازمی‌گردد.

طیبی افزود: بی‌ثباتی‌های اقتصادی و برخی مسائل فرهنگی و سیاسی نیز می‌تواند روند توسعه علمی و فناورانه را با اختلال مواجه کند و لازم است برای عبور از این موانع، همکاری میان نهادهای علمی تقویت شود.

وی دانشگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین منابع تولید علم و فناوری دانست و گفت: هوش مصنوعی امروز تقریباً در تمامی حوزه‌ها نقش اساسی پیدا کرده و دانشگاه‌ها می‌توانند در بهره‌گیری صحیح از این فناوری و تبدیل آن به ظرفیت توسعه نقش‌آفرین باشند.

رئیس سازمان علم اکو تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی این سازمان، ترویج و حمایت از فعالیت‌های علمی و فناورانه است که برگزاری کنفرانس‌های علمی، ارائه مشاوره‌های فناورانه و ایجاد ارتباط میان بنیادها و سازمان‌های علمی کشورهای عضو را نیز شامل می‌شود.

آموزش فناوری به بیش از هزار معلم در کشورهای عضو اکو

طیبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار آموزگار دبیرستان در کشورهای عضو اکو در حوزه فناوری آموزش دیده‌اند که ۲۰۰ نفر از این تعداد را معلمان ایرانی تشکیل می‌دهند.

وی همچنین از برگزاری رویدادهای علم و فناوری ویژه دانش‌آموزان خبر داد و افزود: هر سال تیم‌های پنج تا هفت نفره دانش‌آموزی در این رویدادها حضور پیدا می‌کنند و با بهره‌گیری از اعتبارات ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلاری، آموزش می‌بینند و در رقابت‌های علمی و فناورانه شرکت می‌کنند.

رئیس سازمان علم اکو ادامه داد: ارتباط با این دانش‌آموزان پس از پایان رویداد نیز ادامه پیدا می‌کند تا زمینه برای شکل‌گیری همکاری‌ها و مسیرهای علمی جدید در سال‌های بعد فراهم شود.

طیبی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای یک طرح مشترک علمی با مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام خبر داد و گفت: در آینده نزدیک برنامه مشترکی در حوزه تاریخ علم میان سازمان علم اکو و ISC برگزار خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان علم اکو تلاش می‌کند با ایفای نقش کاتالیستی، توسعه فناوری را در جهت دستیابی به توسعه پایدار هدایت کرده و از طریق ظرفیت‌سازی نیروی انسانی، تقویت نهادهای علمی و ایجاد زمینه همکاری میان مؤسسات علمی کشورهای عضو، مسیر توسعه علمی منطقه را تسهیل کند.