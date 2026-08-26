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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

ثبت جهانی تاریخانه تا ۲ سال آینده؛ محوطه قوشه تعیین می شود

ثبت جهانی تاریخانه تا ۲ سال آینده؛ محوطه قوشه تعیین می شود

دامغان- مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: پرونده ثبت جهانی «مسجد تاریخانه» دامغان تدوین شده و امیدواریم طی دو سال آینده بتوانیم ثبت این بنای ارزشمند را جشن بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح های هفته دولت دامغان، اظهار کرد: راه اندازی و افتتاح پایگاه ملی تپه حصار به زودی انجام می شود.

وی ادامه داد: پیرو دستور وزیر، پایگاه ملی تپه هفت هزار ساله «حصار» طی روزهای آتی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد تا شتاب بیشتری به مطالعات و حفاظت از این خواستگاه تمدنی فلات ایران داده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین درباره موزه باستان‌شناسی توضیح داد: ساختمان اختصاصی موزه باستان‌شناسی دامغان آماده شده و در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان یکی از موزه‌های تخصصی و تراز اول کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

تاجیک همچنین تعیین حریم محوطه قوشه را به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم در مجموعه میراث فرهنگی دامغان دانست.

وی افزود: عملیات تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی «قوشه» با وسعت ۱۴۰۰ هکتار (متعلق به دوران اشکانی تا اسلامی) در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان ادامه داد: پرونده «مسجد تاریخانه» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار معماری ایران، تدوین شده و امید است ظرف دو سال آینده در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

کد مطلب 6928446

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