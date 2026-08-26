ثبت جهانی تاریخانه تا ۲ سال آینده؛ محوطه قوشه تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح های هفته دولت دامغان، اظهار کرد: راه اندازی و افتتاح پایگاه ملی تپه حصار به زودی انجام می شود.

وی ادامه داد: پیرو دستور وزیر، پایگاه ملی تپه هفت هزار ساله «حصار» طی روزهای آتی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد تا شتاب بیشتری به مطالعات و حفاظت از این خواستگاه تمدنی فلات ایران داده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین درباره موزه باستان‌شناسی توضیح داد: ساختمان اختصاصی موزه باستان‌شناسی دامغان آماده شده و در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان یکی از موزه‌های تخصصی و تراز اول کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

تاجیک همچنین تعیین حریم محوطه قوشه را به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم در مجموعه میراث فرهنگی دامغان دانست.

وی افزود: عملیات تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی «قوشه» با وسعت ۱۴۰۰ هکتار (متعلق به دوران اشکانی تا اسلامی) در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان ادامه داد: پرونده «مسجد تاریخانه» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار معماری ایران، تدوین شده و امید است ظرف دو سال آینده در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.