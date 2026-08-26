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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

زلفخانی: ۸ کیلوگرم شیشه در مارلیک کشف شد

زلفخانی: ۸ کیلوگرم شیشه در مارلیک کشف شد

ملارد- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از کشف هشت کیلوگرم شیشه از مخفیگاه قاچاقچیان مواد مخدر در مارلیک ملارد و دستگیری دو متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی درباره فعالیت افرادی در زمینه توزیع مواد مخدر از نوع شیشه در شهرستان ملارد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملارد با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را در مارلیک شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی دو متهم را دستگیر و در بازرسی از محل، هشت کیلوگرم شیشه کشف کردند.

زلفخانی خاطرنشان کرد: یک دستگاه خودروی پراید نیز در جریان این عملیات از مخفیگاه قاچاقچیان توقیف شد.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

کد مطلب 6928497

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