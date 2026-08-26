ملایری: مسئولیت امانت و فرصتی برای خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری، ظهر چهارشنبه، در آیین گرامیداشت هفته دولت در ورامین اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر است؛ دو انسان مؤمن، مردمی، ساده‌زیست و خدمتگزار که نام آنان با صداقت و اخلاص در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است.

وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر به ما آموختند که مسئولیت پیش از آنکه یک عنوان و جایگاه باشد، یک امانت و فرصت برای خدمت است و می‌توان در بالاترین جایگاه مدیریتی، همچنان در کنار مردم، ساده، صادق و دلسوز باقی ماند.

سرپرست معاونت مالی و برنامه‌ریزی فرمانداری ورامین ادامه داد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی این نگاه به مسئولیت است؛ در این نگاه، میز و جایگاه اداری هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و ایجاد آرامش، امید و اعتماد در جامعه است.

ملایری تصریح کرد: همه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تأسی از سیره شهیدان رجایی و باهنر، خدمت به مردم را در اولویت قرار دهند و از ظرفیت مسئولیت خود برای رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم استفاده کنند.

وی ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای آنان سلامتی، توفیق، عزت و سربلندی مسئلت کرد.

سرپرست معاونت مالی و برنامه‌ریزی فرمانداری ورامین در پایان از حضور مسئولان و مدعوین در این مراسم قدردانی کرد و گفت: در ادامه این برنامه از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی و مدیران نمونه شهرستان تجلیل خواهد شد.