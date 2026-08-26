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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

مرگ ۱۴ نوزاد در آتش‌سوزی بک بیمارستان در پاکستان

مرگ ۱۴ نوزاد در آتش‌سوزی بک بیمارستان در پاکستان

منابع پلیس پاکستان اعلام کردند که حداقل ۱۴ نوزاد روز چهارشنبه در پی آتش‌سوزی در بخش زنان موسسه علوم پزشکی پاکستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این منابع گفتند که آتش‌سوزی حدود ساعت ۶:۴۰ صبح به وقت محلی در بخش زنان در طبقه سوم بیمارستان، جایی که نوزادان در آنجا حضور داشتند، رخ داد.

اداره بیمارستان عملیات نجات را آغاز کرد، در حالی که پرسنل آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها و پلیس به محل حادثه شتافتند. بنا به گزارش‌ها، چندین کودک از بخش نجات داده شدند.

منابع گفتند که در ابتدا ۹ نوزاد در دم جان باختند، در حالی که بقیه پس از انتقال به بخش کودکان، بر اثر جراحات وارده جان باختند.

عملیات نجات هنوز در جریان است، در حالی که پلیس در حال بررسی علت آتش‌سوزی و جزئیات دقیق تلفات است.

کد مطلب 6928517

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