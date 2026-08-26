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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

سردار محبی: هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج فارس نیست

سردار محبی: هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج فارس نیست

سخنگوی سپاه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌ فارس حضور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از س‍پاه نیوز، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌فارس حضور ندارد.

وی افزود: تمام شناورهای جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز به‌طور کامل تحت کنترل ماست.

مذاکره ایران و عمان درباره تنگه هرمز

محبی با اشاره به ابعاد سیاسی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز متعلق به ایران و کشور عمان است که مقابل ما قرار دارد. ما حدود یک ماه پیش با عمان وارد مذاکره شده‌ایم و به نتایجی رسیده‌ایم که مورد قبول دو طرف قرار گرفته است.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافق‌هایی صورت گرفته است.

محبی با اشاره به آنچه کارشکنی آمریکا در این روند خواند، افزود: آمریکا در این مسیر کارشکنی می‌کند و همین مسئله موجب شده است روند کار به تأخیر بیفتد.

وی تصریح کرد: اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهم‌نامه بازگردد، می‌توانیم در چارچوب تفاهم انجام‌شده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.

سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد: اگر آمریکا شرایط ما را نپذیرد، تنگه هرمز به‌هیچ عنوان باز نخواهد شد.

کد مطلب 6928560
رامین عبداله شاهی

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