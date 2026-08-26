«میامی» قطب تولید گندم در استان سمنان؛ ۲۸ هزار تن محصول برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در بازدید از مزارع گندم میامی با اعلام پایان عملیات برداشت گندم در شهرستان اظهار کرد: در سال زراعی جاری، ۲۸ هزار و ۹۰ تن گندم از مزارع برداشت و به مراکز خرید تحویل شده است.

وی با بیان اینکه میامی همچنان جایگاه راهبردی خود را در تولید گندم استان سمنان حفظ کرده است، افزود: نیمی از گندم تولیدی استان در میامی تولید می‌شود و این شهرستان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با اشاره به روند برداشت محصول گفت: عملیات برداشت با مشارکت ۱۵۲ دستگاه کمباین شامل ۶۷ کمباین بومی و ۸۵ کمباین غیر بومی انجام شد که این موضوع موجب تسریع در برداشت و کاهش ریزش محصول شد.

حسینی همچنین از فعالیت شش مرکز خرید گندم در نقاط مختلف شهرستان میامی خبر داد و تصریح کرد: این مراکز با هدف تسهیل تحویل محصول، کاهش دغدغه کشاورزان و تسریع در فرآیند خرید تضمینی تجهیز و راه‌اندازی شدند.

وی ارتقای دانش فنی کشاورزان، توسعه مکانیزاسیون و نظارت مستمر بر مزارع را از اولویت‌های جهاد کشاورزی میامی برشمرد و افزود: با تداوم این برنامه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان تولید محصولات راهبردی به‌ویژه گندم را از نظر کمی و کیفی بیش از پیش ارتقا داد.