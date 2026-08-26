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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۴۷  نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید و ۱۰ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

از مجموع شهدای ثبت‌ شده در این مدت، ۵ نفر در حملات جدید و ۲ نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی به شهادت رسیده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۰۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۳۳۶ نفر مجروح شده‌اند. همچنین تاکنون پیکر ۸۱۴ شهید از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۴۷ نفر رسیده است.

کد مطلب 6928565

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