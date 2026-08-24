جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۲ شهید و ۳۲ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۸۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۹۰ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۱۳ شهید از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۲۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۰۱ نفر رسیده است.