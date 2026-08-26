به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حامد مبینی ظهر چهارشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در استان که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران مدارس صدرای ولایت استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به اینکه کمک به آموزش و پرورش از سال ۸۲ به صورت جدی در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت، اظهار کرد: در آموزش و پرورش اساسنامهای ذیل عنوان «مدارس وابسته» وجود دارد که سازمان تبلیغات اسلامی، مدارس دولتی وابسته به آموزش و پرورش را بر عهده گرفته است.
مدیر مدارس صدرای ولایت کشور با ذکر اینکه امام شهیدمان تأکید داشتند که مدارس دولتی باید تقویت شود، ادامه داد: بر این اساس، این سازمان کمک خود به آموزش و پرورش را در مدارس دولتی پایهریزی کرد.
مبینی با بیان اینکه رشته علوم و معارف اسلامی که زاییده انقلاب اسلامی است مبنای گسترش مدارس صدرا در کشور شد، افزود: این رشته از دهه ۶۰ وارد آموزش و پرورش شد و پس از آن نهادهایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی این مدارس را گسترش دادند و امروز بزرگترین شبکه مدارس علوم و معارف کشور در ۲۰۵ شعبه در ۲۸ استان فعال است و چهارمحال و بختیاری نیز با داشتن شش مدرسه میداندار این موضوع است.
مدارس صدرا مدارس انقلاب اسلامیاند
وی با تصریح اینکه مدارس صدرا مدارس انقلاب اسلامیاند، توضیح داد: در کنار علمافزایی، مسئله اساسی در این مدارس آن است که الگوی مدرسه انقلاب اسلامی را بازنمایی میکنند که در سالیان گذشته حرکتهای خوبی هم در تربیت دانشآموزان و هم در مدیریت این مدارس برای رسیدن به این افق شکل گرفته است.
مبینی با ذکر نمونهای از اقدامات عملیاتی این رویکرد به طرح «سفارتخانه مقاومت» اشاره و اظهار کرد: این طرح بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله در مدارس صدرا اجرایی شد و الگوی آن به دیگر مدارس تسری یافت. در این طرح مدارس انقلاب اسلامی باید پایگاه دانشآموزانی باشد که سفیر مقاومتاند تا ادبیات مقاومت را در مدرسه و محله خود اشاعه دهند.
وی با اشاره به تأکیدات امام شهید ناظر بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یادآور شد: بخشی از این سند میگوید مدرسه باید یک نهاد اجتماعی اثرگذار در محله خود باشد و سازمان تبلیغات این هدف را پیگیری میکند؛ درواقع مدرسه انقلاب اسلامی مدرسهای است که اثرگذاری خود را در اجتماع ایفا میکند.
پیوستن ۲ هزار مدرسه به طرح سفارتخانه مقاومت
مبینی با تصریح اینکه طرح سفارتخانه مقاومت در ۲۰۰ مدرسه صدرای ولایت کشور اجرایی شد و در ادامه ۲ هزار مدرسه دیگر نیز تبدیل به سفارتخانههای مقاومت شدند، ادامه داد: دانشآموزان مدارس صدرا به دیگر مدارس میرفتند و از دانشآموزان و معلمان دعوت میکردند که این طرح را اجرایی کنند.
مدیر مدارس صدرای ولایت کشور بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس مأموریت خود ناظر بر جهاد تبیین وظیفه دارد تحول گفتمانی در مدارس ایجاد کند و این خط با قدرت ادامه دارد.
مبینی میدانداری دانشآموزان صدرایی در تجمعات شبانه را مورد تأکید قرار داد و گفت: با وقوع جنگ تحمیلی سوم در نهم اسفندماه که مدارس به تعطیلی کشیده شد، طرحی روی میز مدارس صدرا قرار گرفت ناظر بر اینکه از این فرصت برای تربیت دانشآموزان استفاده کنیم چرا که قائلیم اتفاقاً شرایط جنگی، بستر مبارزه و فرصت تربیت است.
ظرفیت توسعه همکاریهای سازمان تبلیغات اسلامی با آموزش و پرورش استان
مبینی گفت: امام شهیدمان در سال ۱۳۶۸ فرمودند که مدارس سنگر مبارزه با استکبار جهانیاند و ما در مدارس صدرا این خط فکری را دنبال کردیم و از مدیران مدارس خواستیم که طرح کلانی جهت آمادهسازی مدارس برای شرایط جنگی ارائه دهند. یکهزار و ۱۰۰ مدرسه غیر صدرایی در کشور با برنامهها و خط مشی ما همراهند و از فضای فکری و مغزافزار سازمان برای مدیریت مدارس خود استفاده میکنند.
وی بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری نیز ظرفیتهای بسیار خوب برای توسعه همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش وجود دارد و این آمادگی در ستاد کشوری هم وجود دارد که خدمات بسیار بیشتری به آموزش و پرورش به وسعت همه جمعیت دانشآموزی و فرهنگیان استان ارائه دهد.
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