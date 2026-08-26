ثبت بیش از ۲۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دشتی‌پور ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به نقش مؤثر این اداره کل در حوزه زیرساخت، ایمنی راه‌ها و جابه‌جایی کالا و مسافر، اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از خدمات این حوزه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود و در حال حاضر، ۱۶۹ شرکت حمل‌ونقل کالا و مسافر در استان فعال هستند که از این تعداد، ۹۷ شرکت در حوزه مسافری و ۷۱ شرکت در بخش کالا فعالیت دارند.

وی افزود: بیش از ۷ هزار راننده در بخش حمل‌ونقل کالا و مسافر استان مشغول به کار هستند و یک هزار و ۲۶۹ نفر از آنها در حوزه مسافری فعالیت می‌کنند که این آمار، نشان از ظرفیت بالای استان در حوزه حمل‌ونقل و اشتغالزایی در این بخش دارد و همچنین مجموع راه‌های استان حدود ۳ هزار و ۵۱۴ کیلومتر است که شامل ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه، ۲۲۶ کیلومتر راه اصلی، ۱۹۳۵ کیلومتر راه روستایی و سایر راه‌های فرعی است.

مدیرکل راهداری ایلام با اشاره به جابه‌جایی ۸ میلیون مسافر و ۲.۵ میلیون تن کالا در سال گذشته، تصریح کرد: این حجم از جابه‌جایی، علاوه بر اهمیت اقتصادی، نقش مؤثری در توسعه گردشگری و خدمات عمومی ایفا می‌کند و پایانه شهید سلیمانی مهران به عنوان یکی از مهمترین پایانه‌های مسافری زمینی کشور، در زمینی به مساحت حدود ۴۲ هکتار، نقش کلیدی در این جابه‌جایی‌ها ایفا کرده است.

وی با تشریح عملکرد این مجموعه در ایام اربعین حسینی، گفت: در اربعین امسال، بیش از ۴۴۷ هزار مسافر در قالب حدود ۱۵ هزار سفر اتوبوسی به نقاط مختلف کشور منتقل و در اوج ترددها، در یک شبانه‌روز بیش از یک هزار و ۸۵۰ سرویس اتوبوسی انجام شد و حدود ۵۵ هزار مسافر جابه‌جا شدند که این آمار، رکوردی قابل توجه در جابه‌جایی مسافر محسوب می‌شود و با وجود صف‌های طولانی در برخی مقاطع، با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مختلف، مدیریت جابه‌جایی مسافران انجام شد و مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نشد.

دشتی‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌ها، گفت از ابتدای سال تاکنون، بیش از یک هزار و ۳۵۰ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شده و عملیات مختلفی برای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بیش از ۱۶۶ کیلومتر روکش آسفالت شامل روکش‌های حفاظتی، میکروسرفیسینگ و سایر عملیات آسفالتی در راه‌های استان اجرا شده است؛ همچنین در حوزه راه‌های روستایی نیز حدود ۹ کیلومتر عملیات روکش آسفالت انجام شده و مسیر روستای چالاب خشک که از مطالبات چندساله مردم منطقه بود، آسفالت شده است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۲۷ سامانه هوشمند جاده‌ای در استان، گفت: این سامانه‌ها شامل دوربین‌های نظارتی، ثبت تخلفات، سامانه‌های ثبت تردد و تابلوهای پیام متغیر است که نقش مهمی در پایش ترافیک و ارتقای ایمنی راه‌ها دارند و این تجهیزات، به‌ویژه در فصل زمستان برای رصد وضعیت محورهای مواصلاتی و حضور به‌موقع گشت‌های راهداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل راهداری ایلام با اشاره به وضعیت مجتمع‌های خدماتی رفاهی، گفت: در حال حاضر، حدود ۱۶ مجتمع خدماتی در محورهای مواصلاتی استان فعال است و برای ۱۲ مجتمع دیگر نیز موافقت اصولی صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین بیش از ۸ هزار تن لکه‌گیری در محورهای مواصلاتی انجام شده و بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ مورد تجهیزات ایمنی شامل رفلکتورها، استوانه‌های ایمنی، علائم، جداکننده‌ها و نیوجرسی در سطح راه‌های استان نصب شده و حدود ۷ کیلومتر روشنایی در محورهای استان اجرا شده است.

دشتی‌پور با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی، گفت: بر اساس آمار پلیس راه، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد تصادفات جاده‌ای ناشی از عامل انسانی است و بسیاری از محورهای استان کوهستانی هستند و رانندگان باید متناسب با شرایط راه و تابلوهای هشداردهنده رانندگی کنند، زیرا افزایش سرعت در مسیرهای دارای محدودیت، می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی، گفت: اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و سیاست دولت بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پرهیز از آغاز طرح‌های جدید است.

دشتی پور عنوان کرد:پروژه چهار کیلومتری و همچنین عملیات بهسازی محور شوط به سمت پتروشیمی به طول حدود ۶ کیلومتر، از جمله طرح‌های فعال در حوزه راه‌های استان است و برای برخی پروژه‌های بزرگ نیز پیگیری لازم برای اخذ ماده ۲۳ و استفاده از اعتبارات ملی در حال انجام است.

وی در پایان از رسانه‌ها خواست در زمینه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به رانندگان، مشارکت بیشتری داشته باشند تا شاهد کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای در استان باشیم.