ظرفیت توسعه مدارس صدرا در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر چهارشنبه در دیدار مدیر مدارس صدرای ولایت کشور که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری و مدیران مدارس صدرای استان در دفتر امام شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه فعالیت چندین ساله مدارس صدرا در شهرستان‌ها مایه شکرگزاری است، اظهار کرد: دبیرستان‌های معارف نیز در شهرکرد از دهه‌های قبل فعالیت خوبی دارند و گسترش مدارس صدرا در مرکز استان هم جای قدردانی دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ایران در خصوص ضرورت توسعه رویکردها و فعالیت‌های مدارس صدرا به دیگر مدارس استان، ادامه داد: امیدواریم این مهم با مساعدت مجموعه تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش تحقق یابد و به زودی در این استان شاهد آثار و برکات آن باشیم.

فاطمی با اشاره به اعتماد و اقبال خانواده‌ها به مدارس معارف اسلامی و صدرای ولایت در استان، بیان کرد: این اقبال خانواده‌ها نشان می‌دهد که مردم نگران فرزندان خود هستند و دغدغه تربیت دینی آنها را دارند، ظرفیت توسعه این مدارس در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان مدارس صدرا نباید در مقاطع بالاتر رها شوند، گفت: پیوستگی تربیتی این دانش‌آموزان نباید قطع شود.

موانع توسعه مدارس صدرا در استان رفع شود

حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی در این نشست با اشاره به اینکه مدارس صدرای ولایت با وجود امکانات پایین اما تراز آموزشی بالا را دارند، اظهار کرد: اگر این کمبودها وجود نداشت قطعاً تراز آموزشی این مدارس بسیار بیشتر هم می‌شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مدارس تراز انقلاب اسلامی در کنار آموزش باید برنامه‌های دیگری هم داشته باشند، ادامه داد: بر این اساس، سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌ها و سیاستگذاری خوبی برای مدارس صدرا ترسیم کردند که باید در استان هم اجرایی شود.

آقابابایی با تأکید بر ضرورت گسترش مدارس صدرای ولایت در استان، بیان کرد: متأسفانه در این مسیر موانعی وجود دارد که انتظار می‌رود این موانع و چالش‌ها برطرف شود که در این راستا می‌توان از ظرفیت شورای همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه ما نسبت به دانش‌آموزان استان وظیفه داریم، افزود: بخشی از جمعیت دانش‌آموزی استان در مدارس صدرا مشغول تحصیل‌اند که هم مدیران و معلمان و هم دانش‌آموزان این مدارس در عرصه تبیین باید میدان‌دار و پیشران باشند.