به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های حوزه کشاورزی قم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای افتتاحشده در حوزه مدیریت منابع آب و توسعه روشهای نوین آبیاری قرار دارد و در کنار آن، طرحهای مختلفی در بخشهای گلخانه، دام و طیور، شیلات و منابع طبیعی نیز به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به جزئیات طرحهای افتتاحشده افزود: در مجموع، هشت طرح آبیاری نوین، یک واحد گلخانهای، سه طرح در حوزه دام و طیور، یک پروژه شیلاتی و سه طرح در بخش منابع طبیعی در فهرست پروژههای قابل بهرهبرداری هفته دولت قرار دارد.
چهرگانی یکی از طرحهای شاخص این مجموعه را واحد پرورش ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار عنوان کرد و گفت: توسعه چنین واحدهایی میتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و در تأمین نیاز بازار و تقویت امنیت غذایی استان نقش مؤثری داشته باشد.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری انجامشده در این پروژهها نشاندهنده ظرفیت موجود برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای جدید تولید است و بهرهبرداری از این طرحها میتواند زمینه اشتغال و افزایش توان تولیدی استان را فراهم کند.
مدیریت آب اولویت کشاورزی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب اظهار کرد: محدودیت منابع آبی، ضرورت حرکت به سمت روشهای نوین و افزایش بهرهوری در مصرف آب را بیش از گذشته نمایان کرده است و توسعه سامانههای آبیاری نوین یکی از محورهای مهم فعالیتهای بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
وی افزود: مدیریت مصرف آب، ارتقای بهرهوری، استفاده از روشهای جدید تولید و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از جمله اولویتهایی است که در برنامههای سازمان جهاد کشاورزی استان قم دنبال میشود.
چهرگانی با اشاره به نقش سرمایهگذاری در توسعه کشاورزی گفت: استمرار اجرای طرحهای تولیدی و زیرساختی نیازمند حمایت از تولیدکنندگان است و فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران میتواند به توسعه ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی کمک کند.
وی بیان کرد: مجموعه پروژههای افتتاحشده در هفته دولت تنها به یک حوزه خاص محدود نیست و بخشهای مختلف کشاورزی را در بر میگیرد که این موضوع نشاندهنده گستردگی فعالیتهای انجامشده در حوزه تولید و زیرساختهای مرتبط با آن است.
تولیدکنندگان روحیه جهادی را حفظ کردهاند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای یادآوری سیره خدمت، ایثار و تلاش جهادی شهیدان دولت و تجدید توجه به مسیر خدمترسانی و پیشرفت کشور است.
چهرگانی با اشاره به سابقه فعالیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی در دوران دفاع مقدس افزود: فعالان این بخش در سالهای جنگ تحمیلی نیز با روحیهای جهادی در عرصههای مختلف حضور داشتند و علاوه بر مقابله با آثار تحریمها، در بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ، آبادانی مناطق آسیبدیده و تأمین ارزاق و نیازهای ضروری رزمندگان مشارکت کردند.
وی ادامه داد: نقش تولیدکنندگان در آن دوران تنها به حفظ روند تولید محدود نبود و این قشر در شرایط دشوار کشور، بخشی از نیازهای ضروری جامعه و جبههها را تأمین میکردند و در بازسازی مناطق آسیبدیده نیز حضور داشتند.
چهرگانی تأکید کرد: همان روحیه تلاش و مسئولیتپذیری امروز نیز در میان تولیدکنندگان بخش کشاورزی استمرار دارد و فعالان این عرصه با جدیت در مسیر تولید، خودکفایی و تأمین امنیت غذایی کشور فعالیت میکنند.
پروژهها اشتغال و تولید را تقویت میکنند
وی با اشاره به آثار اجرای پروژههای جدید بخش کشاورزی گفت: بهرهبرداری از ۱۶ طرح شاخص در هفته دولت، نمونهای از استمرار فعالیتهای تولیدی و زیرساختی در این بخش است که مجموع سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای آنها به بیش از پنج هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: اجرای این پروژهها زمینه ایجاد اشتغال برای ۳۲۸ نفر را فراهم کرده است و از این منظر، طرحهای جدید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، در ایجاد فرصتهای شغلی نیز نقش دارند.
وی اظهار کرد: تنوع پروژههای افتتاحشده از حوزه آبیاری و مدیریت منابع آب تا گلخانه، دام و طیور، شیلات و منابع طبیعی را شامل میشود و هر یک از این بخشها متناسب با ظرفیت خود در فرآیند توسعه کشاورزی استان نقش ایفا میکنند.
چهرگانی بهرهبرداری از این طرحها را گامی در جهت تقویت زیرساختهای کشاورزی دانست و گفت: توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری و حمایت از تولیدکنندگان میتواند زمینه رشد ظرفیتهای اقتصادی بخش کشاورزی و افزایش توان تولیدی استان را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم اجرای پروژههای بخش کشاورزی در کنار حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت صحیح منابع آب و توسعه شیوههای نوین تولید، مسیر توسعه این بخش را هموارتر میکند و میتواند به تقویت تولید، اشتغال و امنیت غذایی در استان قم منجر شود.
قم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به بهرهبرداری از ۱۶ پروژه بخش کشاورزی در هفته دولت گفت: این طرحها با سرمایهگذاری بیش از پنج هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال اجرا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های حوزه کشاورزی قم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای افتتاحشده در حوزه مدیریت منابع آب و توسعه روشهای نوین آبیاری قرار دارد و در کنار آن، طرحهای مختلفی در بخشهای گلخانه، دام و طیور، شیلات و منابع طبیعی نیز به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
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