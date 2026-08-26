طوفان ژئومغناطیسی و شفق قطبی در راه زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، وقوع چند فوران قدرتمند خورشیدی و حرکت خروج جرم از تاج خورشیدی (CME) به سمت زمین، علاقه‌مندان نجوم را برای مشاهده شفق‌های قطبی آماده کرده است.

این رویدادها پس از فوران یک شعله خورشیدی قدرتمند از رده M۶.۹ در لکه خورشیدی منطقه ۴۵۱۳ در روز گذشته آغاز شده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بخشی از این مواد و جریان‌های پرسرعت باد خورشیدی طی روزهای آینده به زمین می‌رسند و می‌توانند موجب شکل‌گیری طوفان‌های ژئومغناطیسی شوند.

مرکز پیش‌بینی آب‌وهوای فضایی آمریکا (SWPC) برای ۲۷ اوت احتمال وقوع یک طوفان ژئومغناطیسی خفیف در سطح G۱ را پیش‌بینی کرده است. این طوفان می‌تواند در پی رسیدن جریان پرسرعت باد خورشیدی ناشی از یک حفره تاجی رخ دهد؛ پیش از آنکه برخی خروج‌های جرم از تاج خورشیدی به زمین برسند.

این مرکز همچنین برای ۲۸ اوت هشدار وقوع یک طوفان ژئومغناطیسی با شدت متوسط در سطح G۲ صادر کرده است. NOAA پیش‌بینی می‌کند ترکیب جریان پرسرعت باد خورشیدی و فعالیت خروج‌های جرم از تاج خورشیدی، شرایط طوفان‌های G۱ تا G۲ را در روزهای ۲۷ و ۲۸ اوت ایجاد کند.

طبق اطلاعات وب‌سایت SpaceWeatherLive، شعله خورشیدی M۶.۹ از منطقه ۴۵۱۳ در ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ به اوج خود رسید. این منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته فعالیت زیادی داشته و چندین شعله خورشیدی، از جمله پنج فوران از رده M، ایجاد کرده است.

شعله‌های خورشیدی بر اساس شدت به پنج رده A، B، C، M و X تقسیم می‌شوند و هر رده از نظر شدت، حدود ۱۰ برابر قدرتمندتر از رده پیش از خود است. شعله‌های رده M دومین نوع قدرتمند فوران‌های خورشیدی پس از رده X محسوب می‌شوند.

فوران M۶.۹ همچنین می‌تواند موجب خاموشی متوسط امواج رادیویی در بخش‌هایی از زمین شود که در زمان وقوع فوران رو به خورشید قرار داشته‌اند. در نتیجه، ارتباطات رادیویی در بخش‌هایی از آفریقا، اروپا و مناطق قطبی شمالی ممکن است با اختلال مواجه شود.

با این حال، فوران M۶.۹ تنها رویداد خورشیدی روز ۲۵ اوت نبود. چندین خروج جرم از تاج خورشیدی نیز در همین روز رخ داده و مرکز پیش‌بینی آب‌وهوای فضایی آمریکا انتظار دارد برخی از آنها در روزهای آینده به زمین برسند.

در صورت وقوع طوفان ژئومغناطیسی G۲، شفق‌های قطبی ممکن است در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر از حالت معمول ظاهر شوند و در بخش‌هایی از شمال آمریکا و شمال اروپا نیز قابل مشاهده باشند.

در واقع، طی روزهای آینده فعالیت خورشیدی می‌تواند آسمان مناطق بیشتری را به صحنه نمایش شفق‌های قطبی تبدیل کند؛ هرچند شدت و محدوده قابل مشاهده این پدیده به قدرت واقعی طوفان ژئومغناطیسی و شرایط میدان مغناطیسی زمین هنگام رسیدن فوران‌ها بستگی خواهد داشت.