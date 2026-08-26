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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

حق شناس: گیلان ظرفیت تبدیل شدن به سرزمین فرصت ها را دارد

حق شناس: گیلان ظرفیت تبدیل شدن به سرزمین فرصت ها را دارد

رشت- استاندار گیلان با اشاره به بهره‌برداری از چند پروژه کلیدی و حیاتی در استان گفت: با تکمیل زیرساخت های موجود گیلان می تواند به سرزمین فرصت ها تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری گیلان با اشاره به بهره‌برداری از چند پروژه کلیدی و حیاتی در استان اظهار کرد: برخی از این پروژه‌ها از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب شهر رشت و پست برق که سال‌ها در دست اجرا بودند، طی هفت تا هشت ماه به بهره‌برداری رسیدند.

استاندار گیلان افزود: برخی دیگر از پروژه‌ها از جمله واحدهای تولیدی فولاد و دارو نیز از نیازهای کشور محسوب می‌شوند که با همراهی نمایندگان و مدیران اجرایی استان به سرانجام رسیده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت امسال گفت: تعداد پروژه‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری در هفته دولت امسال دو برابر سال گذشته است که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در استان است.

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان در بخش زیرساخت‌ها با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است، ادامه داد: این عقب‌ماندگی هم در حوزه راه و هم در بخش فاضلاب و پسماند وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی و اقدامات جدی برای جبران آن تلاش کرد.

وی تأکید کرد: اگر زیرساخت‌های استان تکمیل شود، گیلان می‌تواند به سرزمین فرصت‌ها تبدیل شود.

ظرفیت گیلان برای خودکفایی در تولید برنج

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: اگر بخشی از شالیزارها با استفاده از روش‌های به‌زراعی و به‌نژادی تقویت شوند، می‌توان نیاز کشور به واردات برنج را کاهش داد و حتی به خودکفایی در این محصول دست یافت.

حق‌شناس با بیان اینکه از مجموع ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان، حدود ۷۰ درصد به بارش برف و باران وابسته است، گفت: در این زمینه نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و قاطعانه هستیم تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد.

گیلان ظرفیت ایفای نقش در کریدور شمال ـ جنوب را دارد

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت کریدور شمال ـ جنوب اظهار کرد: گیلان ظرفیت مناسبی برای ایفای نقش در این کریدور دارد و می‌تواند ویترین مناسبی برای کریدور شمال ـ جنوب باشد.

وی افزود: گیلان دارای ۲۹ مرز رسمی خشکی و چهار مرز غیررسمی است و در مجموع ۳۳ مرز و پایانه مرزی در این استان وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بهره گرفت.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه توسعه‌محور در استان گفت: نگاه گیلان باید نگاهی رو به بیرون باشد و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری و صنعتی گیلان افزود: این استان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های گردشگری، صنعت و تجارت برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی و توسعه استان بهره گرفت.

فعالیت ۵۱ هتل سه تا پنج‌ستاره در گیلان

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۱ هتل سه تا پنج‌ستاره در گیلان فعال است و توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر این بخش شود.

وی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی حوزه گردشگری و حمل‌ونقل استان گفت: پروژه‌هایی در رودبار، خطبه‌سرا، تالش و کنارگذر آن و همچنین شرق گیلان در حال پیگیری است که تکمیل آنها می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و حمل‌ونقل استان داشته باشد.

ضرورت ساماندهی پسماند در گیلان

حق‌شناس در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در استان اظهار کرد: هشت پهنه در بخش پسماند در حال فعالیت است، اما همچنان در زمینه زباله‌های خشک و دیگر مسائل مرتبط با مدیریت پسماند دغدغه‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌ها، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، کشاورزی و مرزی و تقویت نگاه توسعه‌محور می‌تواند زمینه تبدیل گیلان به یکی از استان‌های پیشرو در حوزه توسعه اقتصادی و زیرساختی کشور را فراهم کند.

کد مطلب 6928762

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