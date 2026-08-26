همتی: امنیت میلیاردها تراکنش بانکی نیازمند فناوری پساکوانتومی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در نشست امضای تفاهمنامه ورود رمزنگاری پساکوانتومی به نظام پولی و بانکی کشور که امروز ۴ شهریورماه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد، گفت: براساس این تفاهم نامه، معاونت علمی و بانک مرکزی همکاری مشترکی در تدوین، طراحی، استقرار و اجرای برنامه آمادگی و گذار تدریجی به رمزنگاری پساکوانتومی در نظام پولی و بانکی کشور خواهند داشت.
وی ادامه داد: کاری که دکتر افشین و همکارانشان در حوزه علمی و فناوری پیگیری میکنند، میتواند پایهگذاری توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور در حوزه پساکوانتومی باشد و این موضوع برای ما اهمیت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تراکنشهای شتابی ما اکنون سالانه بیش از ۸۷ میلیارد تراکنش است؛ حجم تراکنشهای شاپرک نیز به ۱۱۱ میلیارد تراکنش در سال میرسد و در شبکه پایا ۳.۵ میلیارد، ساتنا ۹۳ میلیون، چکاوک ۱۱۴ میلیون و سامانه پل بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش انجام میشود.
وی با اشاره به تمرکز حجم بالای تراکنشهای بانکی، بیان کرد: این ساختار به پوشش و مقاومت در برابر تهاجم رایانههای کوانتومی نیاز دارد. علت اینکه بنده و همکارانم بهسرعت از این موضوع استقبال کردیم، این است که واقعاً معتقدیم باید در این مسیر پیش برویم؛ بهویژه با توجه به اقداماتی که اخیراً علیه سیستم بانکی ما (حمله سایبری) انجام شده است.
همتی گفت: طبیعی است که دیگران در این حوزه سرمایهگذاری میکنند و ما نیز باید به روشهای جدید مهاجرت کرده و شرایط لازم را برای خود فراهم کنیم. از دکتر افشین تشکر میکنم که پیگیر این موضوع هستند. همکاران ما در ستاد بانک مرکزی نیز در حال تلاش و انجام کار در این زمینه هستند، اما برای اینکه بتوانیم این برنامه را در عمل اجرا کنیم، به پشتیبانی قوی نیاز داریم.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما معمولاً جلسه برگزار میکنیم، چیزی را امضا میکنیم، کلیپ تهیه میشود و تلویزیون نیز آن را پخش میکند، اما بسیاری از کارها در همین مرحله باقی میماند. بانک مرکزی، چون مستقیماً با این موضوع درگیر است، نمیتواند از آن عبور کند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اگر نتوانیم در این زمینه پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم، در برابر بسیاری از اقداماتی که با استفاده از روشهای کوانتومی انجام میشود، امکان دفاع نخواهیم داشت. من کاملاً از این موضوع استقبال میکنم و به همین دلیل، باید هزینههای آن را نیز تقبل کنیم.
وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به توسعه مربوط میشود و میتواند به بخش اجرایی کار پیوند بخورد. پژوهش باید به نتیجه اقتصادی برسد و امکان استفاده از آن فراهم شود؛ در غیر این صورت، پژوهش عملاً محدود میماند.
همتی در پایان گفت: اینکه بالاخره برای این موضوع همت شده و از آن استقبال شده است، دقیقاً به این معناست که هر یک از ما در مسئولیت خود، پشتیبانی علمی و اجرایی لازم را انجام دهیم تا بتوانیم در بومیسازی و انتقال فناوری در حوزه رمزنگاری پساکوانتومی موفق عمل کنیم.
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