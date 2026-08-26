به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، عبدالرحمن السید که در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید، در سخنانی با انتقاد تند از دولت کشورش به دلیل صرف هزینه زیاد برای دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و جنگ افروزهای ترامپ اعلام کرد: ترجیح می‌ دهم پولی که من به عنوان مالیات می‌ پردازم، صرف سلب حق تعیین سرنوشت از برخی افراد نشود؛ در حالی که می‌ توان آن را برای توانمندسازی دیگران در همین‌ جا به کار گرفت.

پیروز انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان با رد ادعای لابی صهیونیستی که هر انتقادی از رژیم صهیونیستی را با ادعای یهودی ستیزی به بیراهه می کشاند، ادامه داد: این مسئله ربطی به نفرت از احدی ندارد. سپاسگزارم که در جامعه‌ای بزرگ شدم و از تعامل با جامعه یهودی، تا این حد بهره‌ مند و توانمند شدم. عمیقاً قدردان آن هستم. آن‌ ها خدمات شگرفی به جامعه و فرهنگ ما کرده‌اند و پیرو آیینی زیبا هستند که با بسیاری از آموزه‌ های اعتقادی خود من نیز هم‌ خوانی دارد.

عبدالرحمن السید سپس اضافه کرد: در خصوص اختلاف‌ نظرهای موجود پیرامون سیاست خارجی، امیدوارم افراد درک کنند که آن اختلاف‌ نظرها در چه نقاطی با هم همسو هستند و همچنین بدانند که این تفاوت دیدگاه‌ ها، به قیمت به خطر افتادن امنیت یهودیان تمام نمی‌شود.

گفتنی است که عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان بر «هالی استیونز» به پیروزی رسید؛ رقابتی که موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز در آن حضوری پررنگ داشت.