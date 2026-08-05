عصبانیت ترامپ از پیروزی نامزد حامی فلسطین در میشیگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا با انتشار متنی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث‌ سوشال» عصبانیت خود را از پیروزی عبدل السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میشیگان ابراز کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا در این متن با عصبانیت نوشت: خبر خوبی برای حزب جمهوری‌خواه. السید، یک بازنده کمونیست که از یهودیان و اسرائیل متنفر است، برنده پیش‌ بینی‌ شده در رقابت با سوسیالیست‌ ها است.

دونالد ترامپ که نتایج نظرسنجی های اعلامی از منابع مختلف را علیه خود می داند، ادامه داد: انتظار نمی‌ رفت که او به خوبی عمل کند. حالا، سیاست‌ های دیوانه‌ وار دموکرات‌ ها فقط بدتر خواهد شد!

عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید.

شبکه ان بی سی گزارش داد که او با وجود صرف هزینه ده ها میلیون دلاری در رقابت های انتخاباتی از سوی گروه های حامی رژیم صهیونیستی توانسته است رقیب خود را شکست دهد.

بر اساس این گزارش، نتیجه انتخابات دیروز سه شنبه ضربه بزرگی به لابی صهیونیستی در آمریکا موسوم به آیپک وارد کرد. این لابی که هدایت تلاش ها برای شکست عبدالرحمن السید حامی فلسطین را بر عهده داشت بیش از ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از رقیب او یعنی هیلی استیونز نماینده کنگره آمریکا هزینه کرده بود.

عبدالرحمن السید در انتخابات ماه نوامبر با مایک راجرز نماینده پیشین کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه رقابت خواهد کرد. این رقابت یکی از معدود تحولات سرنوشت ساز مجلس سنا در انتخابات میان دوره ای نوامبر به شمار می رود و می تواند مشخص کند کدام حزب تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کنترل سنا را در اختیار خواهد داشت.

در صورت پیروزی عبدالرحمن السید که اصالتی مصری دارد در انتخابات نوامبر، او نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا خواهد شد.

نتیجه انتخابات روز سه شنبه در میشیگان که از ایالت های رقابتی محسوب می شود و در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رأی داد می تواند پیامدهای مهمی برای سیاست های حزب دموکرات در قبال درگیری های خاورمیانه داشته باشد.

عبدالرحمن السید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نسل کشی توصیف کرده و معتقد است منابع مالی که برای درگیری هایی با منافع اسرائیل هزینه می شود باید برای رفع مشکلات بهداشت، مسکن و زیرساخت در جوامع محلی آمریکا سرمایه گذاری شود.