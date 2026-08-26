دیدار سفیر جدید ایران در بلاروس با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدزمانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در بلاروس پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، سفیر جدید کشورمان برنامه پیشنهادی خود برای توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط دوجانبه تهران-مینسک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان، بر ضرورت پیگیری و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و بلاروس در چارچوب توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور، با تمرکز بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، علمی و فناورانه تأکید کرد.

امیدزمانی پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در بلاروس در سمت معاون اداره کل همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی و سفیر ایران در سنگاپور خدمت کرده است.