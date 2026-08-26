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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

دهقان: اهرم تنگه هرمز یک عنصر تعیین‌کننده برای ایران است

دهقان: اهرم تنگه هرمز یک عنصر تعیین‌کننده برای ایران است

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه از زمان پیروزی انقلاب تاکنون همواره جنگ علیه کشور ما وجود داشته و پس از این هم وجود خواهد داشت، گفت: تنگه هرمز یک اهرم تعیین‌کننده در اختیار ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان اینکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره جنگ علیه کشورمان وجود داشته است، گفت: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون همواره جنگ علیه کشور ما وجود داشته و پس از این هم وجود خواهد داشت.

وی افزود: آمریکایی‌ها همواره در مورد جمهوری اسلامی ایران یا به دنبال براندازی نظام ما بوده‌اند یا بحث تغییر رفتار جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند و به دنبال این بوده‌اند که جمهوری اسلامی هنجارها و نظم مورد نظر آنها را بپذیرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از برنامه‌های آمریکایی‌ها منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران است. آنها همواره به دنبال این بوده‌اند که پیام انقلاب به جهان مخابره نشود و مفاهیم انقلاب مردمی ایران از پایه تهی شود. با این وضعیت، آیا می‌شود تصور کرد که آمریکایی‌ها با ما سر سازگاری داشته باشند و با نظامی مانند نظام جمهوری اسلامی به صلح برسند؟

دهقان ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا از یک سو می‌گوید که ما می‌خواهیم ملت ایران را ثروتمند کنیم و از سوی دیگر عنوان می‌کند که به دنبال چپاول نفت و گاز این مملکت است؛ آیا جمع این دو با هم ممکن است؟

وی با تأکید بر اینکه «به هیچ وجه نظم جهانی نظام سلطه را نمی‌پذیریم»، گفت: همه اندیشمندان و استراتژیست‌ها در سطح جهان به این مسئله اذعان داشته و دارند که آمریکا در جنگ علیه ایران شکست خورده است.

جنگ رمضان هیمنه آمریکا را در جهان فرو ریخت

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تصریح کرد: درست است که ما در جنگ رمضان آسیب‌های زیادی دیدیم و از همه مهم‌تر رهبر عزیزمان را از دست دادیم، اما خون رهبر شهیدمان دستمایه‌ای برای وحدت و انسجام ملی به منظور مقابله با دشمن آمریکایی شد و جنگ رمضان هیمنه آمریکا را در سطح جهان فرو ریخت.

وی یادآور شد: امروز در دید جهانیان دیگر نه آمریکا، آمریکای دوران قبل از جنگ است و نه ایران، ایران قبل از جنگ و این یک دستاورد بزرگ برای ماست.

رهبری، عنصر اصلی قدرت‌ساز جمهوری اسلامی بوده است

دهقان تأکید کرد: توانمندی ما در اینجا است که یک چیز را در دل و جان خودمان بنشانیم. عنصر اصلی قدرت‌ساز جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی تا به امروز، عنصر رهبری و ولی‌فقیه بوده است؛ رهبری بوده که وحدت ایجاد کرده، به جامعه جهت داده، جامعه را بسیج کرده و به ما نشان می‌دهد در کدام طرف جریان تاریخی ایستاده‌ایم.

تنگه هرمز یک اهرم تعیین‌کننده است

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: نتیجه جنگ رمضان این بود که همراهی نیروهای مسلح و مردم به ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش انجامید؛ این جنگ نشان داد که دشمن قادر به اقدام تمام‌کننده نیست و وفاق و ایستادگی نتیجه می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد جایزه تعالی و رشد شرکت‌های بنیادی، گفت: از آنجا که ذات تعالی، بهبود مستمر است، حتماً نباید به آنچه هستیم بسنده کنیم و باید بدانیم که قرار است چهره مجموعه بنیاد در هر گام تغییر کند و در هر مرحله به سمت توانمندتر شدن حرکت کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: ما امروز در کشور چند عنصر قدرت‌ساز داریم که باید با استفاده صحیح از این عناصر، دستاوردسازی کنیم. دستاوردسازی برای کشور نیز یک چیز بیشتر نیست و آن این است که آمریکا را سر جای خود بنشانیم و این کشور بپذیرد که ایران نظامی تسلیم‌شدنی در برابر خواسته‌های آمریکا نیست.

وی گفت: امروز حضور یکپارچه مردم با اعتقاد راسخشان را در صحنه داریم. ما در عرصه نظامی دشمن را به عقب‌نشینی وادار کرده‌ایم و این یک دستاورد نظامی بزرگ است. همچنین توانسته‌ایم ظرفیت‌های هسته‌ای خود را که دشمن به دنبال نابودی آن بود، حفظ کنیم و در اختیار داشته باشیم. ما اهرم تنگه هرمز را نیز داریم که یک عنصر تعیین‌کننده است.

دهقان تصریح کرد: با وجود همه آسیب‌هایی که آمریکایی‌ها به کشور ما وارد کردند، توانستیم پایداری نظام سیاسی را حفظ کنیم. ما یک نقطه امید بسیار روشن را در ذهن جامعه خودمان و در سطح جهان ایجاد کردیم و آن این است که آمریکا شکست‌پذیر است.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: امروز ملت ما در موضعی قرار دارد که با حفظ همه شئوناتی که عزت اسلامی ما را تأمین می‌کند، بتواند آنچه را به صحنه آورده نقد کند و مابه‌ازای آن را هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه‌ای و جهانی دریافت کند و این کار حتماً انجام خواهد شد.

مردم و نیروهای مسلح ید واحده هستند

وی یادآور شد: جنگ رمضان باعث وحدت و همدلی در کشور شد و نشان داد که ایستادگی و مقاومت نتیجه‌بخش است. علاوه بر این، این جنگ نشان داد که مردم و نیروهای مسلح ید واحده هستند و عمق راهبردی نیروهای مسلح ما، ملت بوده و هستند که در صحنه حضور دارند.

نتیجه جنگ رمضان «نه به تسلیم» بود

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه جنگ رمضان نه به تسلیم و نه به زیاده‌خواهی و آری به حفظ عزت و شرف و منافع ملی بود. مردم در این جنگ همه اختلاف سلیقه‌ها را کنار گذاشتند و یکدل و یکصدا پای منافع ملی خود در برابر دشمن ایستادند.

کد مطلب 6928897
زهره آقاجانی

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