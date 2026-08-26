به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان اینکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره جنگ علیه کشورمان وجود داشته است، گفت: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون همواره جنگ علیه کشور ما وجود داشته و پس از این هم وجود خواهد داشت.

وی افزود: آمریکایی‌ها همواره در مورد جمهوری اسلامی ایران یا به دنبال براندازی نظام ما بوده‌اند یا بحث تغییر رفتار جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند و به دنبال این بوده‌اند که جمهوری اسلامی هنجارها و نظم مورد نظر آنها را بپذیرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از برنامه‌های آمریکایی‌ها منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران است. آنها همواره به دنبال این بوده‌اند که پیام انقلاب به جهان مخابره نشود و مفاهیم انقلاب مردمی ایران از پایه تهی شود. با این وضعیت، آیا می‌شود تصور کرد که آمریکایی‌ها با ما سر سازگاری داشته باشند و با نظامی مانند نظام جمهوری اسلامی به صلح برسند؟

دهقان ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا از یک سو می‌گوید که ما می‌خواهیم ملت ایران را ثروتمند کنیم و از سوی دیگر عنوان می‌کند که به دنبال چپاول نفت و گاز این مملکت است؛ آیا جمع این دو با هم ممکن است؟

وی با تأکید بر اینکه «به هیچ وجه نظم جهانی نظام سلطه را نمی‌پذیریم»، گفت: همه اندیشمندان و استراتژیست‌ها در سطح جهان به این مسئله اذعان داشته و دارند که آمریکا در جنگ علیه ایران شکست خورده است.

جنگ رمضان هیمنه آمریکا را در جهان فرو ریخت

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تصریح کرد: درست است که ما در جنگ رمضان آسیب‌های زیادی دیدیم و از همه مهم‌تر رهبر عزیزمان را از دست دادیم، اما خون رهبر شهیدمان دستمایه‌ای برای وحدت و انسجام ملی به منظور مقابله با دشمن آمریکایی شد و جنگ رمضان هیمنه آمریکا را در سطح جهان فرو ریخت.

وی یادآور شد: امروز در دید جهانیان دیگر نه آمریکا، آمریکای دوران قبل از جنگ است و نه ایران، ایران قبل از جنگ و این یک دستاورد بزرگ برای ماست.

رهبری، عنصر اصلی قدرت‌ساز جمهوری اسلامی بوده است

دهقان تأکید کرد: توانمندی ما در اینجا است که یک چیز را در دل و جان خودمان بنشانیم. عنصر اصلی قدرت‌ساز جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی تا به امروز، عنصر رهبری و ولی‌فقیه بوده است؛ رهبری بوده که وحدت ایجاد کرده، به جامعه جهت داده، جامعه را بسیج کرده و به ما نشان می‌دهد در کدام طرف جریان تاریخی ایستاده‌ایم.

تنگه هرمز یک اهرم تعیین‌کننده است

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: نتیجه جنگ رمضان این بود که همراهی نیروهای مسلح و مردم به ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش انجامید؛ این جنگ نشان داد که دشمن قادر به اقدام تمام‌کننده نیست و وفاق و ایستادگی نتیجه می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد جایزه تعالی و رشد شرکت‌های بنیادی، گفت: از آنجا که ذات تعالی، بهبود مستمر است، حتماً نباید به آنچه هستیم بسنده کنیم و باید بدانیم که قرار است چهره مجموعه بنیاد در هر گام تغییر کند و در هر مرحله به سمت توانمندتر شدن حرکت کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: ما امروز در کشور چند عنصر قدرت‌ساز داریم که باید با استفاده صحیح از این عناصر، دستاوردسازی کنیم. دستاوردسازی برای کشور نیز یک چیز بیشتر نیست و آن این است که آمریکا را سر جای خود بنشانیم و این کشور بپذیرد که ایران نظامی تسلیم‌شدنی در برابر خواسته‌های آمریکا نیست.

وی گفت: امروز حضور یکپارچه مردم با اعتقاد راسخشان را در صحنه داریم. ما در عرصه نظامی دشمن را به عقب‌نشینی وادار کرده‌ایم و این یک دستاورد نظامی بزرگ است. همچنین توانسته‌ایم ظرفیت‌های هسته‌ای خود را که دشمن به دنبال نابودی آن بود، حفظ کنیم و در اختیار داشته باشیم. ما اهرم تنگه هرمز را نیز داریم که یک عنصر تعیین‌کننده است.

دهقان تصریح کرد: با وجود همه آسیب‌هایی که آمریکایی‌ها به کشور ما وارد کردند، توانستیم پایداری نظام سیاسی را حفظ کنیم. ما یک نقطه امید بسیار روشن را در ذهن جامعه خودمان و در سطح جهان ایجاد کردیم و آن این است که آمریکا شکست‌پذیر است.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: امروز ملت ما در موضعی قرار دارد که با حفظ همه شئوناتی که عزت اسلامی ما را تأمین می‌کند، بتواند آنچه را به صحنه آورده نقد کند و مابه‌ازای آن را هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه‌ای و جهانی دریافت کند و این کار حتماً انجام خواهد شد.

مردم و نیروهای مسلح ید واحده هستند

وی یادآور شد: جنگ رمضان باعث وحدت و همدلی در کشور شد و نشان داد که ایستادگی و مقاومت نتیجه‌بخش است. علاوه بر این، این جنگ نشان داد که مردم و نیروهای مسلح ید واحده هستند و عمق راهبردی نیروهای مسلح ما، ملت بوده و هستند که در صحنه حضور دارند.

نتیجه جنگ رمضان «نه به تسلیم» بود

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه جنگ رمضان نه به تسلیم و نه به زیاده‌خواهی و آری به حفظ عزت و شرف و منافع ملی بود. مردم در این جنگ همه اختلاف سلیقه‌ها را کنار گذاشتند و یکدل و یکصدا پای منافع ملی خود در برابر دشمن ایستادند.