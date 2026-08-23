به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان امروز (یکشنبه، یکم شهریور) در جریان بازدید از فاز سه آزادراه تهران - شمال در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای تونل البرز شمالی اظهار کرد: این تونل در بخش پایانی منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال قرار دارد و ان‌شاءالله اگر عملیات طبق برنامه پیش برود، تا پایان شهریور سال آینده زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

وی افزود: با بهره‌برداری از این بخش، قسمت مهمی از پروژه آزادراه تهران ـ شمال به انجام خواهد رسید و مسیر دسترسی میان تهران و چالوس نیز بهبود پیدا می‌کند.

رئیس بنیاد مستضعفان بیان کرد: در شرایط عادی، برای تردد از چالوس به تهران باید از مسیر کندوان عبور کرد، اما این پل و مسیر جدید، آن مسیر را پشت سر می‌گذارد و علاوه بر کوتاه‌تر شدن مسیر، به‌طور طبیعی موجب کاهش ترافیک خواهد شد و مجموعه بسیار خوبی را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه از نظر فنی و شرایط محیطی بسیار دشوار است، گفت: کار واقعاً سخت است و محیط کاری شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای دارد. شرایط زمینی که عملیات در آن انجام می‌شود، پیچیدگی خاص خود را دارد و جنس زمین و ترکیباتی که در مراحل مختلف عملیات وجود دارد، اجرای پروژه را دشوار می‌کند.

دهقان ادامه داد: با وجود این دشواری‌ها، دوستان در حال انجام کار خود به‌خوبی هستند. طبیعتاً فیزیک کار ما از تأمین منابع مالی‌مان جلوتر است و پیمانکارانی که در این پروژه فعالیت می‌کنند، طلبکار هستند، اما موضوعی که در این پروژه‌ها اهمیت زیادی برای ما دارد، توجه به افرادی است که در این مجموعه کار می‌کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد: در اینجا هیچ اعتراضی از سوی کارگران مشاهده نکردید و کارگران سر ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند. ما پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم و افرادی که در این پروژه فعالیت می‌کنند، از نظر حقوق، دریافتی و خدمات با مشکل مواجه نیستند؛ این موضوع کمک می‌کند شرایط کار، آرام و مطلوب باشد و همه افراد با همدلی بیشتری فعالیت کنند.

این مقام مسئول با اشاره به روند اجرای قطعه سوم آزادراه تهران ـ شمال اظهار کرد: در بهمن ماه سال گذشته، تازه دهانه تونل را آماده کرده بودیم تا عملیات اجرایی را آغاز کنیم. طولانی‌ترین بخش آزادراه تهران - شمال همین قطعه سوم است و از نظر اجرایی نیز سخت‌ترین بخش پروژه محسوب می‌شود. این موضوع هم به لحاظ دسترسی‌هایی که برای تجهیز کارگاه، انتقال مصالح و تخلیه موادی که در جریان انفجارات داخل تونل‌ها ایجاد می‌شود، اهمیت دارد و هم از نظر فناوری و تکنولوژی مورد نیاز، اجرای این قطعه دشوار است.

دهقان ادامه داد: قطعه سوم هم طولانی‌ترین و هم سخت‌ترین بخش کار است و به‌طور طبیعی بیشترین هزینه مالی را نیز دارد؛ به این معنا که هزینه‌های اجرای این بخش به‌مراتب بیشتر از قطعات قبلی آزادراه تهران - شمال است.

وی یادآور شد: در ازای هر کیلومتر کاری که در این بخش انجام می‌شود، هزینه قابل توجهی صرف خواهد شد. قرار بود در این قطعه، هشت کیلومتر ابتدایی جاده یا قطعه سوم را اجرا کنیم، اما با تغییراتی که در مسیر ایجاد شد، ان‌شاءالله این میزان به ۱۶ کیلومتر خواهد رسید و ما تا ولی‌آباد را باز خواهیم کرد و در آن نقطه به جاده چالوس متصل خواهیم شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: کار در قطعه سوم آزادراه تهران - شمال، سخت، سنگین و زمان‌بر است و به تجهیزات فنی خاصی نیاز دارد که به دنبال تأمین آن هستیم. امیدوارم بتوانیم این پروژه را در یک بازه زمانی قابل قبول به پیش ببریم. البته برآوردهای مختلفی از نظر هزینه و زمان اجرای پروژه وجود دارد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به برآوردهای اولیه هزینه اجرای این قطعه گفت: برآورد اولیه‌ای که چند سال پیش انجام شد، نشان می‌داد قطعه سوم حدود ۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. اگر بتوانیم فناوری‌های جدید را وارد پروژه کنیم و از ماشین‌های حفاری استفاده شود، شاید بتوان مدت زمان اجرای عملیات را تا حدودی کاهش داد و با کوتاه شدن زمان اجرا، هزینه‌های پروژه نیز کاهش پیدا کند.

دهقان درباره موانع اجرای قطعه سوم آزادراه تهران - شمال اظهار کرد: در این بخش از کار، عمده بحث‌ها به مسائل زیست‌محیطی و موانعی مربوط می‌شد که وجود داشت؛ در شمال غرب، قطعه سوم می‌توانست همزمان با قطعه اول آغاز شود، چرا که این دو قطعه ارتباطی با یکدیگر ندارند و هر کدام مسیر و شرایط اجرایی خود را دارند.

وی ادامه داد: با این حال، موانعی وجود داشت که باعث شد تصمیم‌گیری درباره آغاز عملیات تا امروز به طول بینجامد. اگر ما در همان زمان کار را شروع می‌کردیم، می‌توانستیم از نظر زمانی جلو بیفتیم، اما دلایل مختلفی از مسائل محیط‌زیستی تا موضوعات دیگر وجود داشت که تصمیم‌گیری درباره این بخش را به تأخیر انداخت.

دولت در تامین مالی عقب‌افتادگی جدی دارد

رئیس بنیاد مستضعفان بیان کرد: در نهایت با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، تصمیم‌گیری درباره این بخش انجام شد و در زمینه فناوری و تکنولوژی مورد نیاز پروژه نیز با وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و دولت به‌طور کلی به جمع‌بندی رسیدیم.

وی افزود: اراده جدی برای اجرای پروژه وجود دارد و نوعی تعلق نسبت به کار نیز در میان دست‌اندرکاران ایجاد شده است. فکر می‌کنیم از این مرحله به بعد، اجرای پروژه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

دهقان با اشاره به نقش دولت در تأمین منابع مالی پروژه گفت: دولت نیز در حال تلاش است تا سهم خود را تأمین کند، البته عقب‌افتادگی جدی در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به تجهیزاتی که باید برای پروژه تأمین شود، نرخ تأمین مالی نسبت به گذشته بالاتر خواهد بود

تأخیر در تأمین مالی آزادراه تهران ـ شمال هزینه پروژه را افزایش می‌دهد

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم به‌موقع تأمین مالی کنیم، پروژه به‌طور خودکار با تأخیر زمانی مواجه خواهد شد و تأخیر زمانی نیز به معنای افزایش قیمت است؛ چرا که تورم در حال اثرگذاری بر هزینه‌های پروژه است.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: هرچه زمان اجرای پروژه طولانی‌تر شود، زمان بازگشت سرمایه نیز به تأخیر می‌افتد و این موضوع می‌تواند نرخ بالاتری را به پروژه تحمیل کند. نباید اجازه دهیم کار به نقطه‌ای برسد که مجبور شویم هزینه‌هایی را که از ابتدا انجام شده است، مجدداً به‌روز کنیم، زیرا با طولانی شدن زمان، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و بازدهی سرمایه‌گذاری نیز به‌طور طبیعی تغییر خواهد کرد.