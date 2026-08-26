به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یزد سفر میکند.
سفر وی با محوریت بهرهبرداری از طرحهای هفته دولت و توسعه زیرساختهای فرهنگی استان انجام میشود.
حضور در اجلاسیه ملی «شخصیت پیامبر اعظم (ص) از منظر صحیفه سجادیه» و رونمایی از سه جلد کتاب تخصصی، از مهمترین برنامههای فرهنگی این سفر است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پروژههای عمرانی و خدماتی، ضمن بازدید از روند پیشرفت پروژههای نیمهتمام استان، مرکز جامع سلامت در بافق را افتتاح و عملیات اجرایی ساخت یک هتل را کلنگزنی خواهد کرد.
همچنین در راستای توسعه فضاهای آموزشی و هنری در شهرستان اردکان، صالحی ضمن افتتاح دبیرستان و هنرستان، کلنگ احداث سالن پلاتو را به زمین خواهد زد.
بهرهبرداری از یک فرهنگسرا و کلنگزنی یادمان وحشی بافقی از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این سفر است.
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