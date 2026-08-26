نتایج آزمون صلاحیت گروه پرستاری سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی،خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران، جهرم، گراش، یزد، گناباد، ، تربت حیدریه، نیشابور، رفسنجان، بم، زابل، ایرانشهر، جیرفت، کاشان، البرز، بابل، فسا و شاهرود برگزار شد.

داوطلبان می توانند از امروز ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir نتایج آزمون خود را مشاهده کنند.

کلیه داوطلبانی که دارای دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و یا دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و هوشبری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل در این رشته ها از دانشگاه محل تحصیل خود دارند، می توانستند در این آزمون شرکت کنند که در نهایت ۲۰ هزار و ۸ داوطلب در آزمون شرکت کردند.

این آزمون با هدف ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری و در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت، به‌صورت همزمان در ۵۹ دانشگاه علوم پزشکی و با مشارکت ۱۰ منطقه آمایشی برگزار شد.