آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری ۱۸ تیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری سال ۱۴۰۵ در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی،خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران، جهرم، گراش، یزد، گناباد، ، تربت حیدریه، نیشابور، رفسنجان، بم، زابل، ایرانشهر، جیرفت، کاشان، البرز، بابل، فسا و شاهرود به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.irاز تاریخ ۱۹ خرداد تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام اقدام کنند. (شرایط، ضوابط و مدارک مربوط به آزمون متعاقبا اعلام می شود.)

کلیه داوطلبانی که دارای دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و یا دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و هوشبری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل در این رشته ها از دانشگاه محل تحصیل خود دارند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.

تذکر ۱: مدارک تحصیلی داوطلبان خارج از کشور باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

تذکر ۲: داوطلبان صرفنظر از دانشگاه محل فراغت از تحصیل یا دانشگاه محل خدمت، می توانند هر یک از حوزه های ذکر شده را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب کنند.

تذکر ۳: بعد از انتخاب محل آزمون و انتخاب رشته امکان تغییر آن در زمان آزمون وجود ندارد.

تذکر ۴: داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری ۱۶ رقمی آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.