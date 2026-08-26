تولید محصولات کشاورزی کشور به ۱۳۷ میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: با وجود خشکسالی، محدودیت منابع آبی، تحریمها و ناترازیهای موجود، میزان تولید محصولات کشاورزی کشور از حدود ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافته است.
وی افزود: شرایط موجود کشور و محدودیتهای پیش روی بخش کشاورزی، اهمیت این بخش را بیش از گذشته نمایان کرده و امروز امنیت غذایی یکی از ارکان اساسی امنیت کشور محسوب میشود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی کمسابقه سال گذشته گفت: در ۵۰ سال اخیر با یکی از شدیدترین دورههای خشکسالی مواجه بودیم و همزمان محدودیت منابع آب، تحریمها و ناترازیها نیز بر تولید کشاورزی تأثیر گذاشت، اما تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان، کارشناسان و مدیران موجب افزایش تولید شد.
آنجفی درباره منابع آبی اختصاصیافته به کشاورزی بیان کرد: طبق قانون برنامه، در پایان برنامه باید حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، اما سال گذشته وزارت نیرو رقم ۵۱ میلیارد مترمکعب را برای کشت اعلام کرد و همین موضوع محدودیت قابل توجهی در منابع آبی بخش کشاورزی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، افزایش تولید محصولات کشاورزی محقق شد که این موضوع بیانگر تلاش مجموعه بخش کشاورزی برای عبور از شرایط دشوار و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی کرمانشاه را یکی از استانهای مهم و کلیدی کشور در حوزه کشاورزی دانست و گفت: تنوع و ارزش محصولات تولیدی این استان، جایگاه ویژهای برای کرمانشاه ایجاد کرده است.
آنجفی با اشاره به ارتقای رتبه تولیدات زراعی کرمانشاه به جایگاه چهارم کشور، این اتفاق را اقدامی ارزشمند و نتیجه تلاش و همت مجموعه استان دانست و از مدیریت ارشد استان و سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه تقدیر کرد.
وی افزود: حمایت مدیریت عالی استان از بخش کشاورزی میتواند در پیشبرد برنامهها بسیار مؤثر باشد و انتظار داریم این حمایتها و همکاریها با مجموعه جهاد کشاورزی همچنان ادامه داشته باشد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای مقابله با بحران آب اظهار کرد: تلاش میکنیم با استفاده از تجربیات گذشته، بهرهگیری از ظرفیت مؤسسات تحقیقاتی و اجرای طرحهای جدید، راهکارهای تازهای برای افزایش تولید و بهرهوری پیدا کنیم.
آنجفی گفت: برای پنج سال آینده چشماندازی تعریف شده که بر اساس آن علاوه بر غلات، توسعه تولید دانههای روغنی، انواع علوفه و گیاهان دارویی نیز دنبال خواهد شد تا استفاده بیشتری از ظرفیتهای این حوزهها صورت گیرد.
وی با تأکید بر نقش دانش و فناوری در افزایش بهرهوری منابع آب افزود: بسیاری از محصولاتی که در گذشته پرمصرف از نظر آب محسوب میشدند، امروز با روشهای نوین و مصرف کمتر آب تولید میشوند و در عین حال میزان عملکرد در واحد سطح نیز افزایش یافته است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید گندم بیان کرد: در گذشته برای تولید گندم حدود هفت هزار مترمکعب آب در هر هکتار مصرف میشد، اما اکنون با استفاده از روشهای جدید و ارقام اصلاحشده، در برخی شرایط با حدود نیمی از این میزان آب میتوان عملکرد بالاتری به دست آورد.
آنجفی همچنین از کشت حدود ۹۰ رقم گندم متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: هدف این است که برای هر دشت و منطقه، ارقامی انتخاب و کشت شود که بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی و ظرفیتهای آن منطقه داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت خاطرنشان کرد: باید با تکیه بر دانش و فناوری، تنوع کشت را افزایش و بهرهوری منابع را ارتقا دهیم تا با وجود محدودیتها بتوان به تولید پایدار دست یافت.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به مطالبات گندمکاران گفت: پرداخت مطالبات گندمکاران در اولویت قرار دارد و موضوع پرداخت به کشاورزان با جدیت دنبال میشود.
آنجفی همچنین اجرای نظام هدفمندی یارانهها در بخش کشاورزی را یکی از تغییرات مهم سالهای اخیر دانست و گفت: در گذشته بخشی از حمایت دولت در قالب ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت، اما اکنون تلاش شده حمایتها مستقیمتر به تولیدکنندگان و کشاورزان برسد.
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