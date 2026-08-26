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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۶

افتتاح زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی سراوان

افتتاح زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی سراوان

سراوان- زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی مصباح و پیام نور شهرستان سراوان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با گرامیداشت هفته دولت، آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی مصباح و پیام نور شهرستان سراوان با حضور رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، مسئولان شهرستان، دانش آموزان، همکاران فرهنگی و معتمدین برگزار شد.

در این آیین، زمین‌ چمن مصنوعی مدارس استثنایی مصباح و پیام نور به بهره‌برداری رسید و با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی، زمینه افزایش نشاط، شادابی و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های تربیت‌بدنی فراهم شد.

توسعه فضاهای ورزشی مدارس استثنایی، بخشی از رویکرد آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی و فراهم‌سازی امکانات متناسب با نیازهای دانش‌آموزان است؛ رویکردی که در کنار توجه به عدالت آموزشی، بر ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان تأکید دارد.

کد مطلب 6928098

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