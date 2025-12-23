تیموری: مدارس شهرستان بهاباد ۱۵ زمین چمن مصنوعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تیموری عصر سه‌شنبه در مراسمی با حضور مسئولان، زمین چمن مصنوعی آموزشگاه شهید اسماعیلی روستای دهنو ملااسماعیل بخش مرکزی شهرستان بهاباد افتتاح شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی گفت: یکی از اولویت‌های ما فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزش دانش‌آموزان است. افتتاح این زمین چمن مصنوعی، فرصت بی‌نظیری برای رشد فعالیت‌های ورزشی در روستای دهنو ملااسماعیل فراهم می‌کند.

تیموری بیان کرد: ورزش، علاوه بر سلامت جسمی، در تقویت روحیه، افزایش همکاری و همبستگی اجتماعی میان دانش‌آموزان بسیار مؤثر است. از همه مسئولانی که در تحقق این پروژه نقش داشته‌اند، قدردانی می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۵ زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان بهاباد مورد استفاده دانش‌آموزان قرار می‌گیرد که به غیر از دانش‌آموزان، سایر ورزشکاران نیز می‌توانند از این چمن‌های مصنوعی استفاده کنند.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال اجرا شده و هدف آن توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط و سلامت دانش‌آموزان منطقه عنوان شد.

معاون سلامت و ورزش اداره کل آموزش و پرورش استان، ضمن تأکید بر توجه ویژه اداره کل به توسعه فضاهای ورزشی در سراسر استان گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مدارس، یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای سلامت نسل آینده است.

رضا رضاپور افزود: زمین چمن مصنوعی آموزشگاه شهید اسماعیلی با هدف فراهم کردن محیطی استاندارد و ایمن برای ورزش دانش‌آموزان احداث شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم این پروژه الگویی برای دیگر مدارس و روستاهای استان باشد و بتوانیم با حمایت مسئولان شهرستان و استان، گام‌های بیشتری در این مسیر برداریم.

معاون ورزش و سلامت اداره کل آموزش و پرورش یزد ادامه داد: با بهره‌برداری از این زمین چمن مصنوعی، دانش‌آموزان روستای دهنو ملااسماعیل و مناطق اطراف از امکانات ورزشی استاندارد بهره‌مند خواهند شد و این اقدام گامی بزرگ در جهت ارتقای سلامت، نشاط و شادابی دانش‌آموز ان محسوب می‌شود.