بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات چند دهه اخیر در حوزه توسعه منابع آب استان اظهار کرد: احداث ۱۲ سد مخزنی با مجموع ظرفیت یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون مترمکعب، از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه است.
وی افزود: این سدها نقش مؤثری در مدیریت و تنظیم منابع آب، تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت و همچنین کاهش آسیبپذیری استان در برابر تنشهای آبی دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه آبگیری سد کبوترآهنگ در شرق استان را یکی از برنامههای مهم هفته دولت عنوان کرد و گفت: این سد با ظرفیت ۲۵ میلیون مترمکعب، برای تأمین بلندمدت آب شرب کنگاور، نیاز بخش صنعت و آب مورد نیاز بیش از یکهزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پاییندست احداث شده است.
درویشی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات زیستمحیطی و منافع عمومی در بهرهبرداری از زیرساختهای آبی بیان کرد: سد کبوترآهنگ علاوه بر تأمین و تنظیم منابع آب، ظرفیتهای مناسبی در حوزه گردشگری، محیط زیست و طبیعتگردی دارد و ویژگیهای توپوگرافی منطقه نیز میتواند به ایجاد یک ظرفیت گردشگری جدید منجر شود.
وی ادامه داد: مطالعات ظرفیتهای گردشگری این محدوده در حال انجام است و تلاش میکنیم با شناسایی دقیق قابلیتها و استفاده از توان بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح جامع گردشگری را فراهم کنیم تا ضمن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، این ظرفیت در اختیار مردم استان و سایر هموطنان قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه درباره سد قشلاق شهرستان صحنه نیز گفت: مقدمات آبگیری این سد فراهم شده است. هرچند این پروژه در برنامه رسمی هفته دولت قرار ندارد، اما آمادهسازی آن برای آبگیری پس از سالها پیگیری، یکی از اتفاقات مهم حوزه منابع آب استان محسوب میشود.
درویشی با اشاره به تأثیر سفر دولت در تأمین اعتبارات پروژههای آب استان اظهار کرد: بیش از ۹۲ درصد اعتبارات تخصیصیافته به بخش آب در چارچوب مصوبات سفر دولت محقق شده و این منابع به شتاب گرفتن اجرای پروژههای مهم کمک کرده است.
وی آبرسانی به پاوه، طرح توسعه پرده آببند سد زاگرس، مراحل پایانی سد شرفشاه، احداث جادههای مواصلاتی و جاده جایگزین و پروژه سد اشرفی را از جمله طرحهای برخوردار از این پشتیبانی مالی برشمرد و افزود: این پروژهها به مراحل قابل توجهی از اجرا رسیدهاند.
درویشی با تأکید بر ضرورت تداوم تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۵ گفت: امیدواریم منابع مورد نیاز پروژههای حوزه آب همچنان تأمین شود تا تعهدات باقیمانده عملیاتی و طرحها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند؛ چرا که تکمیل آنها ارتباط مستقیمی با تأمین نیازهای اساسی مردم و توسعه پایدار استان دارد.
وی در ادامه از پیشرفت مطالعات سد بیستون خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه در حال نهایی شدن است و با پیگیری ارکان استان و اقدامات انجامشده در سطح ملی، امیدواریم زمینه آغاز عملیات اجرایی آن فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه تأمین کسری آب شرب شهر کرمانشاه تا افق ۱۴۳۰ را یکی از اهداف اصلی سد بیستون عنوان کرد و افزود: تأمین آب صنایع پاییندست نیز در کنار تأمین آب شرب در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
درویشی خاطرنشان کرد: سد بیستون علاوه بر تقویت امنیت آبی مرکز استان، ظرفیتهای جدیدی در حوزه گردشگری ایجاد میکند؛ بهویژه اینکه این طرح در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری مرکز استان قرار دارد و میتواند با برنامهریزی مناسب زمینه ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد شرکت آب منطقهای صرفاً افزایش ظرفیت سازههای آبی نیست، بلکه تلاش میکنیم میان تأمین پایدار آب شرب، حمایت از تولید و صنعت، تأمین آب کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه گردشگری و صیانت از حقوق عمومی توازن ایجاد شود تا سرمایهگذاریهای حوزه آب بیشترین منفعت را برای مردم و نسلهای آینده داشته باشد.
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