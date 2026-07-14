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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

درویشی: جذب اعتبارات پروژه‌های آبی باید شتاب بگیرد

درویشی: جذب اعتبارات پروژه‌های آبی باید شتاب بگیرد

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه بر تسریع در جذب اعتبارات طرح‌های عمرانی و رفع موانع مالی پروژه‌های راهبردی استان، به‌ویژه سدهای قشلاق و آناهیتا، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی صبح سه‌شنبه با حضور در واحد حسابداری طرح شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، روند جذب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵ را بررسی کرد و بر ضرورت تسریع در تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی پروژه‌های راهبردی استان تأکید داشت.

وی در جریان این بازدید میدانی، آخرین وضعیت تخصیص، جذب و هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی، میزان پیشرفت مالی پروژه‌ها و موانع موجود در فرآیند جذب منابع را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات لازم را برای افزایش سرعت اجرای امور مالی و ارتقای بهره‌وری در پروژه‌های عمرانی صادر کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با بیان اینکه مدیریت صحیح منابع مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دارد، اظهار کرد: هرچه فرآیند جذب اعتبارات با دقت، سرعت و انضباط مالی بیشتری دنبال شود، امکان تکمیل پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات پایدار به مردم نیز با شتاب بیشتری فراهم خواهد شد.

درویشی سدهای قشلاق و آناهیتا را از مهم‌ترین طرح‌های توسعه منابع آب استان برشمرد و افزود: این پروژه‌ها نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شرب، حمایت از بخش کشاورزی، ارتقای امنیت آبی و توسعه زیرساخت‌های کرمانشاه دارند و به همین دلیل پیگیری مستمر وضعیت اعتبارات و رفع موانع اجرایی آن‌ها در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مالی، فنی، برنامه‌ریزی و اجرایی تأکید کرد و گفت: پایش مستمر روند جذب اعتبارات، شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، رعایت انضباط مالی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسریع در فرآیندهای مالی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت و جلوگیری از وقفه در اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌کند.

درویشی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه مالی و حسابداری طرح، خواستار ارائه گزارش‌های منظم از روند جذب اعتبارات و تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود شد و تصریح کرد: صیانت از منابع مالی و جذب حداکثری اعتبارات، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برای تکمیل پروژه‌های راهبردی استان است.

کد مطلب 6887580

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