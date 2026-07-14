به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی صبح سه‌شنبه با حضور در واحد حسابداری طرح شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، روند جذب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵ را بررسی کرد و بر ضرورت تسریع در تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی پروژه‌های راهبردی استان تأکید داشت.

وی در جریان این بازدید میدانی، آخرین وضعیت تخصیص، جذب و هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی، میزان پیشرفت مالی پروژه‌ها و موانع موجود در فرآیند جذب منابع را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات لازم را برای افزایش سرعت اجرای امور مالی و ارتقای بهره‌وری در پروژه‌های عمرانی صادر کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با بیان اینکه مدیریت صحیح منابع مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دارد، اظهار کرد: هرچه فرآیند جذب اعتبارات با دقت، سرعت و انضباط مالی بیشتری دنبال شود، امکان تکمیل پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات پایدار به مردم نیز با شتاب بیشتری فراهم خواهد شد.

درویشی سدهای قشلاق و آناهیتا را از مهم‌ترین طرح‌های توسعه منابع آب استان برشمرد و افزود: این پروژه‌ها نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شرب، حمایت از بخش کشاورزی، ارتقای امنیت آبی و توسعه زیرساخت‌های کرمانشاه دارند و به همین دلیل پیگیری مستمر وضعیت اعتبارات و رفع موانع اجرایی آن‌ها در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مالی، فنی، برنامه‌ریزی و اجرایی تأکید کرد و گفت: پایش مستمر روند جذب اعتبارات، شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، رعایت انضباط مالی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسریع در فرآیندهای مالی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت و جلوگیری از وقفه در اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌کند.

درویشی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه مالی و حسابداری طرح، خواستار ارائه گزارش‌های منظم از روند جذب اعتبارات و تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود شد و تصریح کرد: صیانت از منابع مالی و جذب حداکثری اعتبارات، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برای تکمیل پروژه‌های راهبردی استان است.