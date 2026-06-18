به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت نیروگاه برقآبی گاوشان که با حضور اعضای شورای نظارتی استان و نمایندگان دستگاههای نظارتی و امنیتی برگزار شد، اظهار کرد: این نیروگاه از پروژههای مهم حوزه آب و انرژی در استان کرمانشاه به شمار میرود که با هدف استفاده بهینه از ظرفیتهای سد گاوشان و تولید انرژی پاک احداث شده است.
وی افزود: نیروگاه برقآبی گاوشان با بهرهگیری از دو واحد توربین فرانسیس افقی و ظرفیت نصبشده ۴.۵ مگاوات، توان تولید سالانه حدود ۱۱ گیگاوات ساعت برق را دارد و میتواند در تأمین انرژی مورد نیاز تأسیسات آبی و کاهش هزینههای بهرهبرداری نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به روند اجرای این طرح تصریح کرد: پروژه در قالب قرارداد EPC و با کارفرمایی شرکت آب منطقهای کرمانشاه اجرا شده و برای احداث آن بیش از ۹۵ میلیارد ریال سرمایهگذاری صورت گرفته است.
درویشی ادامه داد: بخش عمده عملیات اجرایی، نصب تجهیزات و راهاندازی پروژه به پایان رسیده و در نشست امروز آخرین وضعیت فنی، اجرایی، حقوقی و قراردادی آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: موضوعاتی از جمله اختلافات قراردادی، تأخیرهای اجرایی، تغییرات نرخ ارز و مسائل مرتبط با تجهیزات پروژه با حضور دستگاههای مسئول و نهادهای نظارتی به صورت کارشناسی ارزیابی شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه حضور شورای نظارتی استان و سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی را نشاندهنده اهتمام جدی مجموعه حاکمیتی به صیانت از بیتالمال و سرمایههای عمومی دانست و گفت: هدف از برگزاری این جلسات، علاوه بر رفع موانع اجرایی، تضمین بهرهبرداری صحیح از سرمایهگذاریهای انجامشده و حفاظت از حقوق دولت و مردم است.
درویشی با تأکید بر اهمیت همکاری بین دستگاهی افزود: همافزایی میان نهادهای اجرایی، نظارتی و امنیتی زمینه تصمیمگیری دقیقتر، شفافیت بیشتر و تسریع در رفع مشکلات پروژههای زیرساختی را فراهم میکند.
وی اظهار کرد: این همکاریها همچنین موجب ارتقای سلامت اداری، جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش اعتماد عمومی نسبت به روند اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این شرکت خود را متعهد به صیانت از حقوق عمومی و سرمایههای ملی میداند و تمامی موضوعات مرتبط با نیروگاه برقآبی گاوشان را با همکاری دستگاههای مسئول و در چارچوب قانون تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
نیروگاه برقآبی گاوشان در تکیهگاه چپ سد گاوشان در محور کرمانشاه ـ سنندج احداث شده و از مهمترین پروژههای تولید انرژی تجدیدپذیر وابسته به تأسیسات آبی در غرب کشور محسوب میشود.
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