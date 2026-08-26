به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی شامگاه چهارشنبه در تجمع پرشور مردمی در شهرستان آمل با اشاره به فلسفه خدمت در نظام اسلامی اظهار داشت: همان‌طور که رزمندگان ما در جبهه‌ها برای حفظ کیان کشور جان‌فشانی کردند، اگر امروز خادمین ملت در سنگر خدمت به مردم نایستند و تاج افتخار نوکری مردم را بر سر ننهند، کشور در مسیر پیشرفت موفق نخواهد شد.

وی افزود: نام‌گذاری هفته دولت، تلنگر و تذکری جدی برای همه مدیران و کارمندان است تا بدانند سرنوشت و الگوی خدمتگزاری در این نظام، خادمانی چون شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی هستند. ما شأنی جز خادمی ملت نداریم؛ امروز دوران مدیریت، دوران ریاست نیست بلکه دوران کار، تلاش و خدمت است چرا که مردم رئیس نمی‌خواهند، بلکه خدمتگزار صادق می‌خواهند.

معاون استاندار مازندران با تجلیل از ایثارگری‌های مردم مازندران و به‌ویژه شهرستان آمل تصریح کرد: افتخار ما خدمت به مردمی است که جوانان خود را در هشت سال دفاع مقدس و حماسه تاریخی شهر هزارسنگر آمل فدا کردند تا این نظام و کشور مقتدر باقی بماند. این مردم ولی‌نعمت و تاج سر ما هستند و ما باید خود را خادم واقعی آنان بدانیم.

وی تأکید کرد: اگر مسئولیت‌ها بر پایه نوکری واقعی مردم و ارائه کارنامه ملموس و عملی نباشد و صرفاً در حد شعارها و ویترین‌های نمایشی باقی بماند، دوران مسئولیت به پایان می‌رسد بدون آنکه اثری ماندگار از خود بر جای بگذاریم.

تولایی با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان در ساماندهی طرح‌های عمرانی بیان کرد: با تأکید استاندار محترم، اولویت اصلی به جای کلنگ‌زنی‌های جدید و بی‌حاصل، بر شناسایی و تکمیل پروژه‌های بر زمین مانده قرار گرفت.

وی ادامه داد: با همت جهادی و به برکت دعای خیر مردم شریف استان، از مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه نیمه‌تمامی که در مازندران وجود داشت و برخی از آن‌ها بیش از ۲۵ سال بلاتکلیف مانده بود، امروز بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه به سرانجام و مرحله بهره‌برداری رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با تمجید از نظم، بصیرت و حضور منسجم مردم آمل، رمز موفقیت در جبهه‌های مختلف مدیریتی، فرهنگی و اقتصادی را در دو مؤلفه همدلی و همراهی دانست و افزود: اولین پیش‌شرط پیروزی، همدلی آحاد جامعه است. همدلی لزوماً به معنای همزبانی نیست، بلکه یکدلی و داشتن زبان محرمی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دومین اصل پیروزی، همراهی و حرکت در یک مسیر واحد تحت پرچم ولایت و فرماندهی معظم کل قوا است. با حفظ همدلی، وفاق و حرکت در مسیر ولایت فقیه، در تمام عرصه‌ها پیروز خواهیم شد و می‌توانیم زمینه‌ساز تمدن اسلامی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشیم.