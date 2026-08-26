روانبخش: ملت ایران با فرهنگ عاشورا در برابر فشارها ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، شامگاه چهارشنبه در موکب اجتماعات مردمی شهر قاهان با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای مطرحشده از سوی رئیسجمهور آمریکا اظهار کرد: امروز نشانههای شکست آمریکا در برابر ملت ایران برای جهانیان آشکار شده است و مواضعی که از سوی ترامپ مطرح میشود، ناشی از فشارهای روانی و شکست سنگینی است که آمریکا متحمل شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران در ماههای گذشته نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نمیکند و استمرار حضور مردم در صحنه، یکی از جلوههای مهم این ایستادگی است.
وی با تأکید بر تأثیر حضور عمومی مردم بر روحیه رزمندگان و مدافعان کشور ادامه داد: حضور مردم در خیابانها و اعلام حمایت از کشور موجب تقویت روحیه رزمندگان میشود و این حضور نباید کماهمیت تلقی شود.
روانبخش اظهار کرد: پشتیبانی مردم از مدافعان کشور علاوه بر ایجاد دلگرمی برای رزمندگان، مورد توجه و موجب دلگرمی امام نیز است و از این رو حفظ حضور مردم در صحنه اهمیت ویژهای دارد.
حضور مردم یک معجزه است
وی با اشاره به استمرار حضور مردم در برابر آمریکا گفت: اینکه ملت ایران طی شش ماه با قدرت در صحنه باقی مانده و در برابر آمریکا ایستادگی کرده است، یک اتفاق قابل توجه و به تعبیری معجزه است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استمرار این حضور نشان میدهد جامعه ایران از ظرفیت بالایی برای مقاومت در برابر فشارها برخوردار است و مردم با وجود شرایط دشوار، همچنان حمایت خود از کشور و مدافعان آن را ادامه دادهاند.
روانبخش در ادامه بر ضرورت تقویت تابآوری اجتماعی تأکید کرد و افزود: افزایش توان جامعه برای تحمل فشارها و عبور از شرایط دشوار، یکی از ضرورتهای امروز است و باید ظرفیت ایستادگی مردم در برابر مشکلات و تهدیدها تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: آمریکاییها از تابآوری پایینی برخوردارند، در حالی که ملت ایران با فرهنگ رمضان، محرم و عاشورا رشد کرده و روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر سختیها در این فرهنگ ریشه دارد.
تنگه هرمز اهمیت راهبردی دارد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: بسته بودن تنگه هرمز بیش از همه میتواند به آمریکا و متحدان این کشور آسیب وارد کند، زیرا آنها توان و تحمل تابآوری در برابر چنین شرایطی را ندارند.
روانبخش ادامه داد: شرایط مرتبط با تنگه هرمز باید با توجه به اهمیت آن در معادلات منطقهای مورد توجه قرار گیرد و مواضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تنگه هرمز اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیامهای خود بارها بر اهمیت و ضرورت حفظ این تنگه تأکید کردهاند و همین مسئله بیانگر جایگاه راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقهای و بینالمللی است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به این موضوع در کنار حفظ انسجام و حضور مردم در صحنه، از محورهای مهمی است که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد.
روانبخش با تأکید دوباره بر نقش مردم در تقویت جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: استمرار حضور مردم و حفظ روحیه ایستادگی، پشتوانهای برای مدافعان کشور است و ملت ایران در سالهای مختلف نشان داده است که در برابر فشار و تهدید، ظرفیت بالایی برای مقاومت و عبور از شرایط دشوار دارد.
قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با فرهنگ عاشورا در برابر فشارها ایستاده است و حضور و حمایت مردم از مدافعان کشور، پشتوانه مهم ایستادگی در برابر دشمن است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، شامگاه چهارشنبه در موکب اجتماعات مردمی شهر قاهان با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای مطرحشده از سوی رئیسجمهور آمریکا اظهار کرد: امروز نشانههای شکست آمریکا در برابر ملت ایران برای جهانیان آشکار شده است و مواضعی که از سوی ترامپ مطرح میشود، ناشی از فشارهای روانی و شکست سنگینی است که آمریکا متحمل شده است.
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