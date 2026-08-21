به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب با اشاره به شرایط سیاسی کشور اظهار کرد: امروز جبهه حق در برابر جبهه باطل قرار گرفته و دشمن با تمام ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی خود برای تضعیف جمهوری اسلامی تلاش می‌کند.

وی افزود: دشمن در کنار فشارهای اقتصادی و تهدیدهای مختلف، تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و درگیری میان مردم، انسجام جامعه را هدف قرار دهد؛ بنابراین حفظ وحدت و هوشیاری مردم در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به تلاش دشمن برای تخریب جریان حق گفت: یکی از روش‌های دشمن در طول تاریخ، ایجاد روایت‌های جعلی، مقصر جلوه دادن جریان حق در مشکلات مردم و ترویج ادبیات توهین‌آمیز بوده است تا اعتماد عمومی نسبت به جبهه حق کاهش پیدا کند.

حجت‌الاسلام زارعی ادامه داد: امروز نیز ممکن است عده‌ای با ایجاد شایعه و تخریب افراد، افکار عمومی را از ریشه مشکلات منحرف کنند؛ بنابراین مطالبه‌گری باید همراه با اخلاق، منطق و روشنگری باشد و نباید به توهین و هتک حرمت دیگران منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت حضور نیروهای انقلابی در متن جامعه تصریح کرد: جریان انقلابی نباید از مردم فاصله بگیرد، بلکه باید در اجتماعات، مساجد و عرصه‌های اجتماعی حضور داشته باشد، با مردم گفت‌وگو کند، مشکلات آنان را بشناسد و برای گره‌گشایی از مسائل جامعه تلاش کند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به هفته وحدت گفت: امروز بیش از گذشته به وحدت میان مسلمانان نیاز داریم و شیعه و سنی باید در برابر دشمنان اسلام و ایران اسلامی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام زارعی افزود: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از اختلافات سیاسی، مذهبی، اجتماعی و فشارهای اقتصادی، انسجام جامعه را از بین ببرد، اما مردم با هوشیاری و حفظ وحدت می‌توانند این نقشه‌ها را خنثی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز جهانی مسجد اظهار کرد: مسجد یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و تربیتی انقلاب اسلامی است و باید با حضور جوانان و کودکان، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن تقویت شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در مدیریت موقوفات مساجد گفت: مردم باید از نحوه مدیریت درآمدها و موقوفات مساجد اطلاع داشته باشند و شفافیت مالی در این زمینه باید جدی گرفته شود.