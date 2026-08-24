فرودگاه زاهدان؛ مرکز آموزش تخصصی هوانوردی کشور

مهدی خسروی بنجار، در گفت و گو با خبرنگار مهر، از تبدیل فرودگاه بین‌المللی زاهدان به مرکز آموزش تخصصی هوانوردی در سطح کشور خبر داد و گفت: دو سیمولاتور سه‌بعدی در بخش‌های مراقبت پرواز و اطفای حریق، در فرودگاه زاهدان راه‌اندازی شده که در ایران بی‌نظیر است.

مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان افزود: پیش از این، کنترلرهای ما برای آموزش به اتریش، انگلستان و فرانسه اعزام می‌شدند، اما امروز با استفاده از دانش بومی و همکاری پارک علم و فناوری، این سخت‌افزارها و نرم‌افزارها طراحی و نصب شده و گواهی بین‌المللی دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: اکنون متخصصانی از فرودگاه‌های سراسر کشور برای گذراندن دوره‌های آموزشی به زاهدان می‌آیند؛ این افتخار برای سیستان و بلوچستان است که اعتبار، دانش و مسیر آن توسط خود استان تعیین شده است.

خسروی بنجار با اشاره به جایگاه بین‌المللی فرودگاه زاهدان بیان کرد: این فرودگاه فقط به مردم استان خدمات نمی‌دهد، بلکه پروازهایی که اروپا را به آسیای شرقی متصل می‌کنند، از این مسیر استفاده می‌کنند. زیرساخت‌های ما مطابق استانداردهای ایکائو تأمین شده و روزبه‌روز بر تعداد این پروازها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان تنها استانی است که شش فرودگاه دارد، افزود: پنج فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌هاست و در همه آن‌ها زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.

مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان افزود: ظرفیت‌های ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک استان بی‌نظیر است و ما زیرساخت‌ها را متناسب با جهش آینده توسعه می‌دهیم.

وی همچنین به موضوع نصب سیستم آی‌ال‌اس در فرودگاه زابل اشاره کرد و گفت: نصب این سامانه فعلاً منتفی شده است؛ دو مانع اصلی وجود دارد؛ جاده زابل-میلک و دکل صداوسیما که باید جابه‌جا شوند؛ علاوه بر این، تا زمانی که وضعیت تالاب هامون و عناصر زیست‌محیطی منطقه حل نشود، نصب این سیستم به افزایش ضریب ایمنی کمک چندانی نمی‌کند.

خسروی بنجار در پایان درباره مرز هوایی شدن فرودگاه زابل نیز گفت: فرودگاه زابل به عنوان مرز هوایی به زودی شروع به کار می‌کند.