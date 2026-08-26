آغاز برداشت ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی در هامونک

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، برداشت رسمی بیش از ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی از حوضچه مصنوعی هامونک در شمال سیستان و بلوچستان آغاز شد؛ این پروژه که با رهاسازی ۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در پنج مرحله کلید خورده بود، اکنون به نقطه عطف خود در حمایت از جامعه صیادی و رونق تولید رسیده است.

مدیرکل شیلات آب‌های داخلی سیستان و بلوچستان ادامه داد: حوضچه مصنوعی هامونک با وسعت ۶۰۰ هکتار که در بخش شمالی شهرستان نیمروز و در حاشیه جنوبی هامون صابوری واقع شده، به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم آبزی‌پروری منطقه شناخته می‌شود؛ آبگیری این منبع آبی که علاوه بر کارکرد تولیدی، محیطی مناسب برای گردشگری و قایقرانی فراهم آورده، به‌صورت غیرثقلی و از طریق پمپاژ آب از کانال‌ منشعب از هامون صابوری انجام می‌پذیرد.

وی افزود: پس از انجام مراحل رهاسازی بچه ماهیان در ابتدای سال، ممنوعیت صید در این منبع آبی با هدف دستیابی ماهیان به وزن مناسب و استاندارد اعمال گردید. در طول این شش ماه، دستگاه‌های ذی‌ربط با نظارت مستمر بر روند رشد آبزیان، شرایط لازم را برای بهره‌برداری بهینه فراهم کردند. اکنون با پایان دوره رشد و تقارن آن با هفته دولت، محدودیت صید به‌طور رسمی لغو و برداشت ماهی آغاز شده است.

علیزاده بیان کرد: مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه هدف اصلی از این اقدام، استفاده حداکثری از ظرفیت منابع آبی برای اشتغال‌زایی است، اظهار داشت: صیادان شمال استان جزو اقشاری هستند که به‌طور مستقیم از خشک شدن دریاچه هامون متضرر شده و نیازمند حمایت‌های جدی هستند.

وی افزود: رهاسازی این تعداد بچه ماهی و مدیریت دوره رشد تا رسیدن به مرحله برداشت، اقدامی در جهت ترمیم معیشت این صیادان عزیز و ایجاد امنیت شغلی برای آن‌هاست؛ پیش‌بینی می‌شود با برداشت بیش از ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی از حوضچه هامونک، ضمن تقویت بازار مصرف، گام مؤثری در جهت افزایش تولیدات شیلاتی و شاخص سرانه مصرف آبزیان استان برداشته شود.

مدیرکل شیلات آب های داخلی سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی اداره کل شیلات استان برای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه آبهای داخلی، جهت تقویت اقتصاد محلی و مقابله با تبعات خشکسالی است.