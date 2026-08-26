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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۸

آغاز برداشت ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی در هامونک

آغاز برداشت ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی در هامونک

زابل - مدیرکل شیلات آب های داخلی سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، برداشت رسمی بیش از ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی از حوضچه مصنوعی هامونک در شمال استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، برداشت رسمی بیش از ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی از حوضچه مصنوعی هامونک در شمال سیستان و بلوچستان آغاز شد؛ این پروژه که با رهاسازی ۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در پنج مرحله کلید خورده بود، اکنون به نقطه عطف خود در حمایت از جامعه صیادی و رونق تولید رسیده است.

مدیرکل شیلات آب‌های داخلی سیستان و بلوچستان ادامه داد: حوضچه مصنوعی هامونک با وسعت ۶۰۰ هکتار که در بخش شمالی شهرستان نیمروز و در حاشیه جنوبی هامون صابوری واقع شده، به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم آبزی‌پروری منطقه شناخته می‌شود؛ آبگیری این منبع آبی که علاوه بر کارکرد تولیدی، محیطی مناسب برای گردشگری و قایقرانی فراهم آورده، به‌صورت غیرثقلی و از طریق پمپاژ آب از کانال‌ منشعب از هامون صابوری انجام می‌پذیرد.

وی افزود: پس از انجام مراحل رهاسازی بچه ماهیان در ابتدای سال، ممنوعیت صید در این منبع آبی با هدف دستیابی ماهیان به وزن مناسب و استاندارد اعمال گردید. در طول این شش ماه، دستگاه‌های ذی‌ربط با نظارت مستمر بر روند رشد آبزیان، شرایط لازم را برای بهره‌برداری بهینه فراهم کردند. اکنون با پایان دوره رشد و تقارن آن با هفته دولت، محدودیت صید به‌طور رسمی لغو و برداشت ماهی آغاز شده است.

علیزاده بیان کرد: مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه هدف اصلی از این اقدام، استفاده حداکثری از ظرفیت منابع آبی برای اشتغال‌زایی است، اظهار داشت: صیادان شمال استان جزو اقشاری هستند که به‌طور مستقیم از خشک شدن دریاچه هامون متضرر شده و نیازمند حمایت‌های جدی هستند.

وی افزود: رهاسازی این تعداد بچه ماهی و مدیریت دوره رشد تا رسیدن به مرحله برداشت، اقدامی در جهت ترمیم معیشت این صیادان عزیز و ایجاد امنیت شغلی برای آن‌هاست؛ پیش‌بینی می‌شود با برداشت بیش از ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی از حوضچه هامونک، ضمن تقویت بازار مصرف، گام مؤثری در جهت افزایش تولیدات شیلاتی و شاخص سرانه مصرف آبزیان استان برداشته شود.

مدیرکل شیلات آب های داخلی سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی اداره کل شیلات استان برای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه آبهای داخلی، جهت تقویت اقتصاد محلی و مقابله با تبعات خشکسالی است.

کد مطلب 6928082

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