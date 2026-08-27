البرز زیر بار کمبود مدرسه؛ مهاجرت چالش بزرگ مدارس البرز

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک ایام ماه ربیع و ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، روز خبرنگار را نیز گرامی داشت و با اشاره به جایگاه خبرنگاران و شهدای عرصه خبر اظهار کرد: روز خبرنگار را با حدود ۲۰ روز تأخیر خدمت خبرنگاران تبریک می‌گویم و نام و یاد شهیدان عرصه خبر، به‌ویژه شهید شاخص این عرصه، شهید محمود صارمی را گرامی می‌داریم.

وی افزود: حوزه خبر و اطلاع‌رسانی یکی از حوزه‌های بسیار مهم و اساسی در جامعه است و خبرنگاران با عشق و شور و شوق در حوزه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و با پیگیری مسائل تا رسیدن به نتیجه، نقش مهمی در جامعه دارند.

خبر و اطلاع‌رسانی شمشیر دولبه

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه خبر و اطلاع‌رسانی در عصر حاضر از اساسی‌ترین حوزه‌های جامعه محسوب می‌شود، گفت: امروز در عصر رسانه، اینترنت و انفجار اطلاعات تقریباً دیگر چیزی به معنای گذشته پنهان نمی‌ماند.

وی ادامه داد: ممکن است در نقطه‌ای از دنیا حادثه‌ای رخ دهد و ظرف مدت کوتاهی خبر آن به نقاط مختلف جهان منتقل شود؛ بنابراین ما در عصر رسانه زندگی می‌کنیم و خبر و اطلاع‌رسانی به یک ضرورت تبدیل شده است.

شعبانی با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی در افزایش آگاهی جامعه عنوان کرد: هرچه دانش و اطلاعات مردم بیشتر باشد، توانایی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند و اطلاع‌رسانی درباره اقدامات دستگاه‌ها و مسئولان می‌تواند موجب ایجاد انگیزه و روحیه در جامعه شود.

وی گفت: مسئولان و دولت‌مردان در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنند و رسانه می‌تواند این تلاش‌ها را به مردم منتقل کند، هرچند در کنار آن تبلیغات منفی و جریان‌های رسانه‌ای بیگانگان نیز وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: خبر یک شمشیر دولبه است؛ دشمنان نیز از این ظرفیت علیه منافع ملی استفاده می‌کنند، اما در عین حال اگر درست از آن استفاده شود، می‌تواند در راستای توسعه و تأمین منافع ملی و مردم به کار گرفته شود.

۲۷ هزار نیروی آموزش و پرورش در البرز فعالیت می‌کنند

شعبانی با اشاره به گستردگی مجموعه آموزش و پرورش در استان البرز گفت: حدود ۲۷ هزار و ۵۰ نفر همکار در مجموعه آموزش و پرورش استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: قریب به ۴۰ هزار بازنشسته نیز اگرچه از سیستم اداری آموزش و پرورش منفک شده‌اند، اما همچنان بخشی از کارها و پیگیری‌های آنها با آموزش و پرورش مرتبط است و ارتباط خود را با این مجموعه حفظ کرده‌اند.

شعبانی ادامه داد: حدود ۱۵ هزار نفر نیز در مدارس غیردولتی فعالیت می‌کنند. این افراد رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ندارند، اما از لحاظ فعالیت آموزشی، معلم هستند و در مدارس غیردولتی به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان می‌پردازند.

وی با اشاره به فعالیت آموزشگاه‌ها گفت: حدود ۱۱ هزار نفر نیز در حوزه آموزشگاه‌ها فعالیت دارند که به نوعی با مجموعه آموزش و پرورش در ارتباط هستند.

پیش‌بینی تحصیل ۵۳۵ هزار دانش‌آموز در البرز

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: پیش‌بینی ما این است که امسال حدود ۵۳۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استان داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به این جمعیت دانش‌آموزی و ارتباط آموزش و پرورش با خانواده‌ها، می‌توان گفت این دستگاه با بخش قابل توجهی از جمعیت استان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارد.

شعبانی اظهار کرد: در هر خانواده ممکن است پدر، مادر، خواهر، برادر یا دیگر اعضای خانواده معلم باشند و به نوعی ارتباط اداری و اجتماعی آنها با آموزش و پرورش برقرار است.

اجرای سند تحول نیازمند همکاری دستگاه‌هاست

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه حاکمیتی نیازمند حمایت سایر دستگاه‌ها است، گفت: ما تنها دستگاه متولی آموزش رسمی در کشور هستیم و طبق قانون اساسی مسئولیت آموزش از دوره پیش‌دبستانی تا پایان متوسطه بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: از آموزش دینی و قرآنی گرفته تا آموزش مفاهیم ریاضی، علوم و سایر حوزه‌ها، مسئولیت سنگینی بر دوش آموزش و پرورش قرار دارد و در کنار این دستگاه، مجموعه‌ای از دستگاه‌های همکار نیز باید برای تحقق این اهداف کمک کنند.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: در این سند دستگاه‌های مختلف برای همکاری با آموزش و پرورش موظف شده‌اند و این سند علاوه بر مجلس و دولت، مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و گروه‌هایی برای پیگیری اجرای آن تعیین شده‌اند.

زمین مدارس را آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند تأمین کند

شعبانی با اشاره به مشکلات تأمین فضای آموزشی اظهار کرد: در حوزه فضا، آموزش و پرورش به تنهایی زمین ندارد و دستگاه‌های مختلف باید در تأمین زمین مورد نیاز مدارس همکاری کنند.

وی افزود: در برخی مناطق مدرسه تخریب و مجدد ساخته می‌شود، اما در مناطقی که نیاز به مدرسه جدید وجود دارد، شهرداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها باید برای تأمین زمین همکاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز عنوان کرد: شهرداری‌ها نیز در حوزه‌های مختلف از جمله شاداب‌سازی و زیباسازی مدارس، سرویس‌های بهداشتی، بهداشت مدارس و ورزش دانش‌آموزی می‌توانند به آموزش و پرورش کمک کنند.

آموزش محیط زیست باید از مدرسه آغاز شود

شعبانی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی گفت: اگر در حوزه‌هایی مانند محیط زیست مشکل داریم، یکی از مهم‌ترین محل‌هایی که می‌توان این موضوع را از ریشه حل کرد، آموزش و پرورش است.

وی افزود: اگر دانش‌آموز از دوره ابتدایی حفظ محیط زیست را آموزش ببیند و این موضوع برای او به یک باور و رفتار تبدیل شود، نه‌تنها خودش آن را رعایت می‌کند، بلکه می‌تواند والدین خود را نیز به رعایت مسائل زیست‌محیطی ترغیب کند.

شعبانی برای تشریح تأثیر آموزش بر رفتار اجتماعی، به خاطره‌ای از سیدعباس عراقچی اشاره کرد و گفت: وی در یکی از نشست‌ها خاطره‌ای از دوران مأموریت خود در ژاپن تعریف کرده بود که نشان می‌داد آموزش چگونه می‌تواند رفتار کودکان را تغییر دهد.

وی ادامه داد: در این خاطره، فرزند یکی از کارکنان سفارت ایران در ژاپن که در ابتدا رفتارهای نامناسبی داشت، پس از چند ماه حضور در مهدکودک ژاپنی از نظر رفتاری متحول شد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: بعدها این خانواده به کنار رودخانه‌ای رفتند و پوست شکلاتی از دست کودک داخل آب افتاد. هرچه تلاش کردند نتوانستند آن را بردارند و آب آن را با خود برد. کودک دست‌هایش را به حالت عذرخواهی قرار داده و از ماهی‌ها عذرخواهی می‌کرد که خانه آنها را کثیف کرده است.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد آموزش می‌تواند یک رفتار را از دوران کودکی به باور تبدیل کند. ما نیز باید دانش‌آموزان را نسبت به جمع‌آوری زباله، نظم عمومی، حفظ فضای عمومی و محیط زیست آموزش دهیم.

۹۰ پروژه در نهضت توسعه عدالت آموزشی البرز

شعبانی با اشاره به پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش گفت: در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، حدود ۹۰ پروژه از ابتدای دولت چهاردهم در استان البرز آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون ۵۷ پروژه از این تعداد افتتاح شده و ۱۶ پروژه نیز در انتظار حضور رئیس‌جمهور برای افتتاح در استان البرز است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز عنوان کرد: در میان این پروژه‌ها فضاهای ورزشی و استخر نیز وجود دارد و مابقی پروژه‌ها نیز ان‌شاءالله تا دهه فجر یا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی گفت: سازنده مدارس اداره کل نوسازی مدارس است و آموزش و پرورش بهره‌بردار محسوب می‌شود، اما در برخی موارد اگر آموزش و پرورش ورود نکند، کار پیش نمی‌رود و به همین دلیل در تأمین زمین و پیگیری پروژه‌ها در کنار نوسازی مدارس هستیم.

آموزش معلمان از فضای مجازی به آموزش حضوری بازمی‌گردد

شعبانی با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی معلمان اظهار کرد: آموزش ضمن خدمت در گذشته به شکل حضوری انجام می‌شد و برای ارتقای شایستگی معلمان اهمیت زیادی داشت، اما به مرور وارد فضای مجازی شد و کیفیت لازم را تا حدودی از دست داد.

وی افزود: سال گذشته تلاش شد آموزش‌ها در قالب برنامه‌های مشخص و با کیفیت بیشتر دنبال شود و در دوره ابتدایی، معلمان در قالب طرح‌های یادگیری، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را پشت سر گذاشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: در دوره متوسطه نیز برنامه‌های یادگیری و آموزشی اجرا شد و برای مدیران نیز برنامه ارتقای شایستگی مدیران در نظر گرفته شد.

وی تأکید کرد: مدیر، مدیر به دنیا نمی‌آید، بلکه در فراز و نشیب‌ها آموزش می‌بیند، تجربه کسب می‌کند و رشد می‌کند و در نهایت از میان مدیران، افراد توانمندتر خودشان را نشان می‌دهند.

رتبه نخست البرز در سوادآموزی کشور

شعبانی با اشاره به برخی موفقیت‌های آموزش و پرورش البرز گفت: استان البرز دو سال پیاپی در حوزه سوادآموزی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی افزود: دو نفر از دانش‌آموزان استان در رشته‌های زیست‌شناسی و ریاضی مدال جهانی کسب کرده‌اند و یک دانش‌آموز البرزی نیز در المپیاد جهانی جغرافیا شایسته تقدیر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: در حوزه کنکور و مسابقات مختلف نیز موفقیت‌های متعددی داشته‌ایم و دانش‌آموزان استان در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند دستاوردهای ارزشمندی کسب کنند.

حضور ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در جشنواره خوارزمی

شعبانی با اشاره به جشنواره خوارزمی گفت: جشنواره خوارزمی در حوزه دست‌ورزی، مهارت، ایده‌پردازی، ابداع و اختراع اهمیت زیادی دارد و پشتوانه بسیاری از اختراعات و ابداعات کشور، همین فعالیت‌هایی است که دانش‌آموزان از دوران مدرسه آغاز می‌کنند.

وی افزود: در دوره ابتدایی جشنواره جابر و در دوره‌های بالاتر جشنواره خوارزمی برگزار می‌شود و ممکن است برخی ایده‌های دانش‌آموزان در ابتدا ساده به نظر برسد، اما همین ایده‌ها می‌تواند در آینده به اختراع و دستاورد علمی تبدیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه حضور دانش‌آموزان در جشنواره خوارزمی نسبت به گذشته افزایش یافته است، گفت: با تبلیغات، پیگیری و انگیزه‌بخشی به مدیران، تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده به حدود ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.

تشکیل کارگروه توسعه هوش مصنوعی در آموزش و پرورش

شعبانی با اشاره به استفاده دانش‌آموزان از هوش مصنوعی گفت: در جشنواره جابر نیز شاهد بودیم که دانش‌آموزان دوره ابتدایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

وی افزود: هوش مصنوعی امروز لبه تکنولوژی در دنیاست و می‌توان از آن استفاده مثبت یا منفی داشت. بخشی از آسیب‌هایی که در جنگ نیز مشاهده کردیم، به همین حوزه مرتبط بود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز از تشکیل کارگروه توسعه هوش مصنوعی در استان خبر داد و گفت: این کارگروه زیر نظر معاونت متوسطه تشکیل شده و افراد و بخش‌های مختلف در آن حضور دارند و موضوع هوش مصنوعی را راهبری و مدیریت می‌کنند.

بازگرداندن مرجعیت اداره کل و تقویت انگیزه مدیران

شعبانی یکی از اقدامات مورد تأکید خود را تقویت انگیزه کارکنان و مدیران عنوان کرد و گفت: اگر نیروها انگیزه نداشته باشند، تشویق نشوند، امید نسبت به آینده نداشته باشند و احترام نبینند، قطعاً کار را رها می‌کنند و مجموعه از مسیر اصلی خود فاصله می‌گیرد.

وی افزود: تلاش کردم به مجموعه‌ای که در آن حضور دارم انگیزه و اعتمادبه‌نفس بدهم، مرجعیت اداره کل را برگردانم و تیم کارشناسی و معاونت‌ها را تکمیل کنم.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: هدف این است که برنامه‌ها از استان با پشتوانه کارشناسی به مناطق برود و مناطق نیز آنها را در مدارس اجرا کنند.

ثبت و سنددار کردن هزار و ۳۵۰ ملک آموزش و پرورش

شعبانی با اشاره به املاک آموزش و پرورش البرز گفت: حدود هزار و ۳۵۰ ملک در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دارد و بخشی از این املاک در سامانه مربوطه ثبت شده است.

وی افزود: حتی ساختمان اداره کل دارای چندین قطعه است و ثبت و سنددار کردن املاک باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

شعبانی خاطرنشان کرد: گرفتن سند به همین سادگی نیست و باید مراحل و روال قانونی آن طی شود، اما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

البرز همچنان در سرانه فضای آموزشی با مشکل مواجه است

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به سرانه فضای آموزشی استان گفت: سرانه فضای آموزشی استان ۳.۶۷ مترمربع است و البرز همچنان از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه پایینی در کشور قرار دارد.

وی افزود: مناطقی که سرانه آنها کمتر از سه مترمربع است به‌عنوان مناطق قرمز در نظر گرفته شدند و تلاش کردیم از این وضعیت عبور کنیم.

شعبانی میانگین تراکم کلاس‌های درس استان را حدود ۳۱ نفر اعلام کرد و گفت: این رقم در شهرستان‌های مختلف متفاوت است و در برخی مناطق ممکن است تراکم کلاس‌ها به ۲۴ یا ۲۵ نفر برسد.

وی ادامه داد: زمانی میانگین تراکم کلاس‌ها حدود ۳۵ نفر بود و تلاش‌های مجموعه نوسازی مدارس و پیگیری‌های استانداری موجب شد این وضعیت بهبود پیدا کند.

مهاجرت دانش‌آموزی چالش جدی البرز

شعبانی با بیان اینکه مهاجرت همواره یکی از مشکلات استان البرز بوده است، گفت: در البرز رشد جمعیت دانش‌آموزی همیشه از ساخت و ساز مدارس جلوتر بوده است.

وی افزود: جذابیت‌های مختلف استان و نزدیکی به تهران موجب شده مهاجرت به البرز ادامه داشته باشد و به همین دلیل توسعه فضاهای آموزشی باید متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: برنامه‌های متعددی برای پوشش این عقب‌ماندگی در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم در سال‌های آینده شرایط را به سمت وضعیت مطلوب‌تر ببریم.

۲۵ دستگاه در مقابله با آسیب‌های اجتماعی همکاری می‌کنند

شعبانی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های پرورشی گفت: ما فقط آموزش را دنبال نمی‌کنیم و در کنار آن برنامه‌های متعدد پرورشی و تربیتی نیز اجرا می‌شود.

وی افزود: اگر در سن دانش‌آموزی شخصیت فرد شکل نگیرد، اعتمادبه‌نفس و خودباوری ایجاد نشود و مهارت‌هایی مانند حل مسئله آموزش داده نشود، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: موضوعاتی مانند محیط زیست، خشونت، احترام به یکدیگر، حقوق شهروندی، راهنمایی و رانندگی و آسیب‌های اجتماعی باید از دوران مدرسه آموزش داده شود.

وی ادامه داد: طرح نماد نیز برای پیگیری آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود و حدود ۲۵ دستگاه به عنوان دستگاه‌های همکار در این حوزه با آموزش و پرورش همکاری دارند.

فضای مجازی ضلع چهارم تربیت دانش‌آموزان است

شعبانی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی همواره وجود داشته اما شکل آنها تغییر کرده است، گفت: امروز یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آسیب، فضای مجازی است و از انواع کلاهبرداری‌ها گرفته تا برخی بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی می‌تواند از این فضا نشأت بگیرد.

وی افزود: اگر در گذشته خانواده، مدرسه و جامعه سه ضلع اصلی تربیت بودند، امروز فضای مجازی ضلع چهارم را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز اظهار کرد: فضای مجازی در بسیاری از موارد شاید به اندازه ۵۰ درصد بر تربیت و رفتار افراد اثرگذار باشد و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

شعبانی با اشاره به برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گفت: مسابقات قرآنی از دوره ابتدایی تا پایان دبیرستان دنبال می‌شود و دانش‌آموزانی که در این حوزه‌ها مقام کسب می‌کنند، در واقع بخشی از نخبگان فرهنگی و قرآنی جامعه هستند.

وی افزود: در کنار آموزش، یکی از وظایف مهم ما استعدادیابی است. باید استعداد دانش‌آموزان را کشف کنیم و آنها را به سمت استعداد و علاقه خود هدایت کنیم.

شعبانی خطاب به خانواده‌ها گفت: چه اجباری وجود دارد که خانواده فرزند خود را مجبور کند همان رشته‌ای را انتخاب کند که خودش دوست دارد؟ هر انسان علاقه و استعداد متفاوتی دارد و باید اجازه دهیم فرزندمان در مسیر استعداد خودش حرکت کند.

۴۸.۵ درصد دانش‌آموزان البرز در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند

مدیرکل آموزش و پرورش البرز مهارت‌آموزی را یکی از سیاست‌های ویژه وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: سیاست «هر دانش‌آموز یک مهارت» دنبال می‌شود و دانش‌آموزان باید در کنار آموزش عمومی، حداقل یک مهارت را یاد بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر ۴۸.۵ درصد دانش‌آموزانی که از پایه نهم وارد پایه دهم می‌شوند، در رشته‌های هنرستانی تحصیل می‌کنند و ۵۱.۵ درصد در رشته‌های نظری هستند.

شعبانی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است سهم رشته‌های هنرستانی را به ۵۱ درصد برساند و استان البرز آمادگی دارد این هدف را محقق کند.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن در توسعه مهارت‌ها اظهار کرد: اگر بعد از جنگ جهانی دوم کشورهایی مانند ژاپن رشد کردند، یکی از دلایل آن توجه به حوزه‌های مهارتی و هنرستانی بود.

مهارت‌آموزی مسیر اشتغال دانش‌آموزان را هموار می‌کند

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با تأکید بر اهمیت هنرستان‌ها گفت: رشته‌های نظری جایگاه خود را دارند، اما اگر قرار است توسعه و پیشرفت اتفاق بیفتد، باید رشته‌های مهارتی و فنی را نیز توسعه دهیم.

وی افزود: دانش‌آموزی که در هنرستان مهارت یاد می‌گیرد، اگر بخواهد ادامه تحصیل دهد می‌تواند همان رشته را در دانشگاه ادامه دهد و در کنار آن مهارتی دارد که می‌تواند به اشتغال او کمک کند.

شعبانی گفت: در برخی رشته‌های هنرستانی، کارگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف به دنبال جذب دانش‌آموزان هستند و این افراد می‌توانند هم به خانواده خود کمک کنند و هم اعتمادبه‌نفس بیشتری به دست آورند.

رشد برنامه‌های فرهنگی قرآنی و اجتماعی در مدارس

وی با اشاره به مسابقات فرهنگی و هنری اظهار کرد: در مسابقات هشت‌گانه فرهنگی و هنری رشته‌های متعددی از طراحی تا موضوعات دینی و فرهنگی دنبال می‌شود.

شعبانی افزود: برنامه‌هایی مانند اعتکاف نیز رشد چند برابری داشته و آموزش و پرورش در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان نقش مهمی ایفا کرده است.

وی در پایان گفت: از دانش‌آموزانی که در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی حضور دارند تا معلمانی که در مدارس و اجتماعات مختلف حضور پیدا می‌کنند، محصول سال‌ها آموزش و تربیت هستند و آموزش و پرورش در شکل‌گیری این سرمایه انسانی نقش اساسی دارد.