وزیر دفاع: معادلات قدرت منطقه را تغییر دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر تغییر معادلات قدرت در منطقه، گفت: ایران در میدان عمل ثابت کرد دوران «بزن‌دررو»، لشکرکشی از پشت اقیانوس‌ها و تهدید ملت‌ها به پایان رسیده است.

سردار ابن‌الرضا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییر داد و نشان داد که تهدید و لشکرکشی از فاصله‌های دور نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد.

وی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و نمایش‌های رسانه‌ای افزود: نمایش مضحک رسانه‌ای، واقعیت میدان و طرف پیروز را تغییر نمی‌دهد.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی ایران تصریح کرد: تاریخ چند هزار ساله ایران را بخوانید تا بدانید باید با ملت ایران با زبان احترام سخن گفت.