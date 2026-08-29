  1. سلامت
  2. تغذیه
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۰

آیا خوردن شیر در هوای آلوده مفید است+فیلم

آیا خوردن شیر در هوای آلوده مفید است+فیلم

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص اینکه مصرف شیر می تواند ما را در مقابل عوارض آلودگی هوا، ایمن نگه دارد؛ توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در زمان آلودگی هوا خیلی‌ها به سراغ یک توصیه قدیمی می‌روند؛ در هوای آلوده، شیر بخورید.

اما آیا شیر می‌تواند اثرات آلودگی هوا را خنثی کند، آیا نوشیدن شیر بعد از یک روز آلوده، ذرات و آلاینده‌هایی را که وارد ریه‌های ما شده‌اند، از بدن خارج می‌کند.

مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تأکید بر اینکه مصرف شیر نمی‌تواند به‌ عنوان پادزهر یا عامل محافظت‌کننده قطعی در برابر آلودگی هوا در نظر گرفته شود، گفت: متأسفانه شواهد علمی متقنی نداریم که نشان دهد مصرف شیر می‌تواند از افراد در برابر آلودگی هوا محافظت کند.

کد مطلب 6930149
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها