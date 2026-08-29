آیا خوردن شیر در هوای آلوده مفید است+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، در زمان آلودگی هوا خیلیها به سراغ یک توصیه قدیمی میروند؛ در هوای آلوده، شیر بخورید.
اما آیا شیر میتواند اثرات آلودگی هوا را خنثی کند، آیا نوشیدن شیر بعد از یک روز آلوده، ذرات و آلایندههایی را که وارد ریههای ما شدهاند، از بدن خارج میکند.
مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تأکید بر اینکه مصرف شیر نمیتواند به عنوان پادزهر یا عامل محافظتکننده قطعی در برابر آلودگی هوا در نظر گرفته شود، گفت: متأسفانه شواهد علمی متقنی نداریم که نشان دهد مصرف شیر میتواند از افراد در برابر آلودگی هوا محافظت کند.
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