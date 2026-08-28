سپاه: رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز تسلط قاطع دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغی آشکار و تنها به قصد کنترل قیمت نفت و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود می‌باشد.

تسلط رزمندگان اسلام بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند مسدود است و به ملت عزیز، شجاع و مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم این روند تا پایان شرارت‌های ارتش تروریستی آمریکا علیه کشور عزیزمان و اجرای تعهدات مقرر ادامه خواهد یافت.