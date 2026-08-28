  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۷

سپاه: رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز تسلط قاطع دارند

سپاه: رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز تسلط قاطع دارند

فرماندهی نیروی دریایی سپاه در پی اظهارات غلط و دروغ مقامات آمریکایی در باز بودن تنگه هرمز در پیامی تاکید کرد که تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغی آشکار و تنها به قصد کنترل قیمت نفت و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود می‌باشد.

تسلط رزمندگان اسلام بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند مسدود است و به ملت عزیز، شجاع و مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم این روند تا پایان شرارت‌های ارتش تروریستی آمریکا علیه کشور عزیزمان و اجرای تعهدات مقرر ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6930740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه