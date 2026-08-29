به گزارش خبرنگار مهر، متن قرائت شده سوگند نامه ورزشکاران توسط آرین سلیمی و مهسا بهشتی بدین شرح است:
به نام خدا
به نام جمهوری اسلامی ایران
به نام مردم سرافراز ایران
به یاد شهدای پرافتخار این سرزمین
به یاد فرشتگان میناب
و به یاد قائد شهیدمان
ما، ورزشکاران ایران، فرزندان این سرزمین، به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، به شرافت ایرانی و به عزت ملت بزرگ ایران سوگند یاد میکنیم؛ که با ایمان، اراده و تمام توان به میدان برویم، برای سربلندی ایران تلاش کنیم و در هر میدان، شایسته نام بزرگ کشورمان باشیم.
سوگند میخوریم تا آخرین لحظه از تلاش دست نکشیم و هر آنچه در توان داریم، برای افتخار ایران و برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گیریم.
اگر پیروز شدیم، با فروتنی، سر به سجده شکر در پیشگاه خداوند متعال میگذاریم؛ و اگر شکست خوردیم، سربلند، باتجربهتر و با ارادهای استوار بازمیگردیم.
به خون شهیدان، به اشک های مادران داغ دیده میناب؛ به مشت گره کرده رهبر شهیدمان، به عزت مردم ایران، به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شرافت ایرانی سوگند؛ تا آخرین نفس، با تمام توان، برای افتخار، برای سربلندی، برای ایران، به میدان خواهیم رفت.
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